Ако не бъдат изпълнени исканията им, протестите на младите лекари ще продължат

"Целта на протестите на младите лекари не е само заплащането, макар фокусът да е върху него. Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протестите ще продължат." Това заяви общопрактикуващия лекар, част от инициативата "Бъдеще в България" д-р Даниел Кипров в предаването в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

От решенията на депутатите, засягащи здравеопазването и бюджета, стана ясно, че се опитват да излъжат хората. Преговаряме вече над половин година, но всички законопроекти, по които работихме толкова време, бяха отхвърлени. Обяснението беше, че са измислили по-добър. Но това, което предложиха народните представители, е замазване на очите. Ние искахме истинска реформа за разпределението на парите в здравната система, така че те да стигат реално до младите медици, допълни той.

Д-р Кипров заяви, че с решението си депутатите от управляващата коалиция са заложили на трансфер от централния бюджет, за да не засегнат интересите на конкретни хора и да има преразпределение на средствата.

"Така в тази бездънна яма – нашето здравеопазване, да се налеят още повече пари. Самите те не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Дадоха на Здравната каса и на Надзорния съвет да го измислят”, обясни лекарят и допълни, че целта е била да спрат с протестите.

Д-р Кипров обясни още, че на НЗОК е вменена функцията да разпределя целево бюджета към общинските болници. И подчерта, че не е ясно защо народните представители са се спрели точно на сумата от 260 милиона евро за бюджет за здравеопазване.

Той посочи, че тези пари ще се преведат от бюджета към болниците, но не е ясно как, на кои здравни заведения и дали средствата ще стигнат до лекарите на първа линия.

"Може да се получи отново така, че едни хора, които разполагат предоволно със средства от Здравната каса, ще взимат още от данъците и от държавния бюджет. А лекарите на първа линия ще получават същите заплати. Хората ще са излъгани, че нашите проблеми са решени”, каза още лекарят.

Д-р Кипров допълни още, че не е решен и въпросът за прозрачността на специализациите. Протестиращите млади лекари настояват за адекватно заплащане на нощния труд и допълнителните квалификации.

Те предоставиха становището си проекта за изменение на Наредбата за специализациите, представили са становище, но все още няма доклад от здравното министерство.