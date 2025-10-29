С вял дебат приеха промените в Закона за здравното осигуряване на първо четене

Без особен ентусиазъм протече първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване в парламентарна зала.

"С проекта се предлагат промени в две насоки – изпълнение на изисквания за нормативни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, както и създаване на наредба, с която представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз по време на преговорите за сключване на Национален рамков договор", обясняват в мотивите си вносителите от здравното министерство.

Предвижда се въвеждане на качествени и количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите, възможност на представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС) да участват в контролните дейности на НЗОК, изрично уточняване контролната функция на НЗОК при отпускането на помощни средства за хора с увреждания, както и върху документацията върху трудовите и осигурителните правоотношения на работещите в болниците във връзка с изпълнението на сегашните изисквания основните трудови възнаграждения да са не по-малко благоприятни от предвидените в Колективния трудов договор в отрасъла.

Предлага се да има ясно дефиниран срок за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарства, медицински изделия и диетични храни между директорите на районните здравни каси и притежателите на разрешенията за търговия на дребно с лекарства, като при непостигане на съгласие в преговорния процес в рамките на преклузивния срок продължават да се прилагат досегашните условия и ред, тъй като те са резултат от постигнат консенсус. Дава се възможност за улеснен и оптимизиран обмен на информация между Министерството на здравеопазването и НЗОК чрез Националната здравноинформационна система без сключване на споразумение между двете институции, посочват вносителите.

Опозицията се въздържа

Присъствието на специалистите по здравни грижи в преговорите за Национален рамков договор е положителна стъпка, препоръчваме да се разшири участието с представители на повече съсловни организации, заяви Маргарита Махаева от "Възраждане". Тя обаче се обяви против разширяването на правомощията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за контрол на възнагражденията в лечебните заведения.

"Възраждане" са против текст, с който се допуска възможността при липса на споразумение между Националната здравноосигурителна каса и Фармацевтичния съюз, управителят на фонда еднолично да предлага промени, които да се приемат от НС на Касата. Махаева припомни острата реакция на Фармацевтичния съюз срещу тази точка в проекта по време на обсъжданията в Комисията по здравеопазването.

Васил Пандов от "Продължаваме промяната - Демократична България" също заяви, че парламентарната група ще се въздържи при гласуването и изложи своите аргументи:



По време на дебата в комисия беше посочен необичаен подход, управляващите ще подкрепят 1 параграф от законопроекта на МЗ на второ четене. Параграфът касае правото на Българската асоциация по здравни грижи (БАПЗГ) да присъства, но не и да участва в преговорите за Национален рамков договор (НРД), подчерта той.

Според народния представител с предложените промени се прави опит да бъде заблудена Европейската комисия, че страната ни осигурява възможност за самостоятелни амбулаторни практики на специалисти по здравни грижи, условие, което е вписано в Плана за възстановяване и устойчивост, "за да получим 200 млн. лв.".

По думите му такава възможност за патронажна грижа в отдалечени райони има и по програмата за майчино и детско здравеопазване, но според информацията от здравното министерство, Министерство на финансите е отказало да осигури 1 млн. лв.

С този законопроект, който се приема спешно, няма да се изпълнят изискванията на НПВУ. Ние също не подкрепяме ограничаването на договорното право между БФС и НЗОК, заяви Пандов.

След поискано прегласуване от Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС, Асен Василев припомни какво точно е записано в НПВУ, че специалистите по здравни грижи не само трябва да присъстват, а да имат право да сключват договор с НЗОК. Иначе няма да получите средства по плана за възстановяване и устойчивост, припомни той.

С друго предложение бе прието срокът между първо и второ четене на законопроекта да бъде съкратен на три дни.



