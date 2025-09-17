Променят правилата за кандидатстване по фонд ''Млад лекар''

Управителният съвет на Столичната лекарска колегия (СЛК) прие нови правила за кандидатстване по фонд „Млад лекар“. Инициативата подпомага лекари от София на възраст до 40 години, като финансира обучението им в чужбина с до 1500 евро.

Какви курсове ще се финансират

Фондът покрива обучения, включени в списък с курсове, организирани чрез сключени договори на СЛК с чуждестранни институции на преференциални цени.

По изключение могат да бъдат финансирани и други курсове извън тези списъци, ако: кандидатът представи аргументация за ползата от обучението; има официално искане от ръководителя на клиниката и директора на лечебното заведение; е осигурено съфинансиране.

Важно уточнение е, че ако на територията на България се предлагат сходни обучения от сертифицирани специалисти, фонд „Млад лекар“ няма да финансира участие в чужбина.

При повишен интерес и ограничен финансов ресурс, СЛК ще определя ежемесечно кои кандидати ще бъдат финансирани. Заявките, които надвишават бюджета, ще бъдат включвани в листа на чакащите според реда и датата на подаване.

Молбите трябва да бъдат подадени най-малко 45 дни преди началото на курса и се разглеждат в рамките на 30 дни от комисия към фонда. Заявления за вече започнали или преминали обучения не се приемат.

Изисквания към кандидатите

За да участват, лекарите трябва да отговарят на следните условия: да са редовни членове на СЛК; да са на възраст до 40 години; да имат поне двугодишен стаж; да владеят английски език.

Необходимите документи включват: препоръки от ръководителя на отделението и директора на лечебното заведение; копие от диплома за завършено медицинско образование; CV на български и английски; мотивационно писмо; копие от паспорт.

Информация за курсовете и кандидатстване може да се получи на slkbls2023@gmail.com