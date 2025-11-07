Прегледи и изследвания в извънболничната помощ: какви са правата ни

Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация с лекар специалист. Той ви изпраща с направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му, припомнят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лекарят специалист извършва преглед и, ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Лекарят специалист може да извърши преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

Споменатите възможности се отнасят само за здравноосигурени лица.

Как се извършват медико-диагностични изследвания?

При деца

Издаването на медицинско направление от общопрактикуващия (личния) лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания за дете, става по негова преценка, според необходимостта и състоянието на детето.

Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“ – еднократно за всяко остро състояние.

При лица над 18-години

Общопрактикуващият лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ), в случаите на:

- писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;

- за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH", „Туморен маркер PSA – общ и свободен“ и „Изследване на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична лаборатория“;

- за ВСМДИ, които фигурират и като медико-диагностични изследвания (МДИ) в друг пакет по друга специалност.

Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за дейностите, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) съгласно приложения към Националния рамков договор.

Общопрактикуващият лекар разполага с медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение; медицински направления за високоспециализирани дейности, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурени лица; високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“; направления за медико-диагностични дейности.

Къде може да направите изследванията?

Изследванията се извършват в лечебно заведение - лаборатория, сключила договор с НЗОК. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. Изследването може да се извърши в лечебно заведение на територията на цялата страна.

Трябва ли да се запази предварително час за преглед?

Лекарят специалист е длъжен да постави на видно място своя работен график с посочени часове за прием и телефон за контакт.

На колко направления за един специалист имаме право на година?

Няма ограничение на броя на направленията, които могат да се издадат на едно здравноосигурено лице за календарната година.

През какъв период могат да бъдат издавани?

Направленията се издават по преценка на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента. Не е необходимо да издава ново направление към лекар със същата специалност, към когото вече е издал направление, преди изтичане на срока на първоначалното направление.

Лекарят специалист извършва вторични прегледи до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът извършил първичния преглед преценява броя на необходимите вторични прегледи.

По преценка и при необходимост личният лекар би могъл да издаде направление към специалист със същата специалност.

Може ли eдновременно да се издадат няколко направления за различни специалисти?

Личният лекар може да издаде няколко направления за консултация или съвместно лечение към различни специалисти.

Може ли лекар-специалист да издаде направление за друг специалист?

Лекарите специалисти също могат да издават направления за консултация с друг специалист.

Може ли специалист да ни изпрати в болница? Може ли той да издаде документи за прием?

Да, лекарят специалист след преглед и по своя преценка може да насочи ЗОЛ за хоспитализация в болнично лечебно заведение с „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури (бл. МЗ-НЗОК № 7).

Възможно ли е в периода на направлението за хоспитализация, да се издаде направление за специалист?

Да, лекарят преценява дали са необходими консултации и какви. В тези случаи здравноосигуреният не следва да е хоспитализиран.

Може ли лекар специалист да ни издаде болничен? За какъв период?

При временна нетрудоспособност, лекарят специалист може да издаде съответния болничен лист.

Заплаща ли се прегледът при него?

Здравноосигуреното лице не заплаща за извършения преглед, ако има издадено „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3). ЗОЛ заплаща потребителка такса за посещение, определено с Постановление на Министерски съвет, която към настоящия момент е в размер на 2,90 лв.

Ако се налага да се направи ЯМР, кой ни изпраща на това изследване?

ЯМР е високоспециализирано образно изследване, което се назначава от лекар специалист, в случай, че е необходимо да бъде диагностицирано заболяване или за проследяване на вече установено заболяване. ЗОЛ заплаща потребителка такса за посещение. В случаите, когато за по-добър резултат е необходимо да бъде използвано контрастно вещество, ЗОЛ следва да заплати/закупи контрастното вещество.

Как избираме къде да ни направят ЯМР?

Въпрос на личен избор. На сайта на НЗОК могат да бъдат намерени всички лечебни заведения на територията на страната, които имат договор с НЗОК за изпълнение на ЯМР.

Кой разчита резултатите от тази диагностика?

Лекар със специалност „Образна диагностика“ разчита резултатите, които се предоставят от лечебното заведение на ЗОЛ след извършване на изследването.

Кой ни издава направление, кой ни разчита резултатите за рентген и скенер?

В зависимост от това дали изследването е специализирано или високоспециализирано (според изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването, високоспециализираните изследвания се извършват от специалисти с по-висока квалификация и чрез различна специализирана апаратура), направление може да се издаде от лекар специалист, а в определени случаи и от личния лекар. Извършването и разчитането на резултатите се извършва от лекаря специалист „Образна диагностика“.