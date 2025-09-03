Почина жената, блъсната от АТВ в Слънчев бряг

Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в "Слънчев бряг", е починала, съобщи Нова телевизия.

Жената, която бе настанена в УМБАЛ Бургас, изпадна в мозъчна смърт и жизнените ѝ показатели бяха поддържани по изкуствен път. Синът ѝ бе транспортиран в "Пирогов", откъдето преди дни потвърдиха, че детето е с тежка черепно-мозъчна травма и няма съществена промяна в състоянието му.

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

По-късно бе установено, че задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.