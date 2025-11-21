''Пирогов'' отбелязва 125-годишнината от създаването си

Ръководството на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Николай Иванович Пирогов“ в София ще отбележи 125 години от създаването на първата болницата на Червения кръст, съобщиха от лечебното заведение.

На 20 ноември 1900 г. в София започва да работи болницата "Червен кръст", поставила основите на Института за спешна медицинска помощ "Н. И. Пирогов" през 1951 г. (дн. Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов").

На 28 май 1900 г. Българското дружество Червен кръст (БДЧК) учредява „Свето-Троицко общество сестри милосердни”, към което се открива първото в страната училище за милосърдни сестри. Заедно с това Главното събрание на БДЧК взема решение да се открие и една малка болница (лечебница) за практическото обучение на ученичките.

През първото десетилетие на ХХ век дружествената болница се утвърждава като обещаващо звено в системата на медицинската помощ в София. Първият управител е д-р Петър Ораховац (1900-1901), който същевременно е и лекуващ лекар. През следващите години той е заместен от д-р Димитър Моллов (1902-1908 г.).

На 25 април 1906 г. Годишното общо събрание на БДЧК взема решение да се построи нова, модерна сграда на болницата на оформения с дареното от Софийската градска община място Дружествен квартал. Специално избраната комисия одобрява съвместния проект на архитектите Г. Фингов и К. Маричков. Новият корпус на болница „Червен кръст” започва работа на 15 септември 1909 г. – тя има 60 легла, едно вътрешно и едно хирургично отделение. Тази сграда съществува и днес.

В началото на 1950 г. болницата е предадена на Софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се. В края на 1950 г., във връзка със започналото коренно преустройство на здравеопазването в страната, тя е превърната в Спешна градска болница, но запазва името си - „Червен кръст”. През 1951 г. болницата е превърната в Институт за бърза медицинска помощ и получава името на великия руски учен хирург Николай Иванович Пирогов.