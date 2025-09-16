Пирогов: Детето, пострадало от АТВ, е изведено от реанимация

Четиригодишният Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов", цитирани от Нова телевизия.

Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.

Момченцето пострада, когато АТВ управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която по-късно почина в болница.

Прокуратурата повдигна ново, по-тежко обвинение срещу Бургазлиев - за причиняване на смърт на един човек и телесни повреди на повече от едно лица, като деянието е извършено след употребата на наркотици. Предвиденото от законодателя наказание за това е от 13 до 20 г. зад решетките или доживотен затвор.