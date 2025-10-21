Пациентска организация с призив за разпознаване на инсулта

В навечерието на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) отправя национален призив към всички български общини да споделят послание за разпознаване на инсулта.

„Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт - позвънете веднага на 112.

Споделете това изречение. Означете го с: #ЕдноИзречениеЖивот" е апелът на АИА.

Целта на инициативата е да напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.

Всеки град или община може да се включи в кампанията, като публикува изречението на официалния си сайт или страница в социалните мрежи в периода 25–29 октомври 2025 г.

Асоциацията ще обобщи резултатите и ще представи участващите общини в национален отчет и медийна обиколка по повод Световния ден за борба с инсулта.

Изказваме нашата дълбока благодарност към всички общини, които през годините активно подкрепят усилията ни за информираност и превенция. Благодарение на тях превенцията на инсулта има реално национално покритие, заяви Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия.

Тя подчерта, че сътрудничеството с местната власт е от ключово значение за достигане на посланията до всяко населено място в страната.

Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и света.

Навременното обаждане на 112 при първи симптоми – затруднена реч, асиметрична усмивка, слабост в ръката – е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациента.