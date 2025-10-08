Отпада писменото несъгласие за донорство, реши правителството

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. С предложената промяна отпада изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта на лицето, което се вписва в неговата здравноосигурителна книжка.
Причините за разработване на проекта са свързани с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на електронното здравеопазване. В тази връзка са предложени промени за отмяна на задължението на НЗОК да издава здравноосигурителна книжка на всяко задължително здравноосигурено лице.
Предложението е част от процеса по дигитализация в здравеопазването, който се реализира посредством Националната здравно-информационна система (НЗИС), в която се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин и поддържане на публични и служебни електронни регистри, информационни бази от данни и системи.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки всеки български гражданин ще има възможност директно да изрази волята си във връзка с вземане на органи, тъкани и клетки за трансплантация след смъртта пред Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, вкл. чрез подаване на декларация за отказ от донорство по електронен път.
