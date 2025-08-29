Офталмолозите и оптометристите почти се разбраха кой може да изписва очила

Има много допирни точки в мненията ни, дори постигнахме съгласие по текста, заложен в проекта на медицинския стандарт „Очни болести“.

Това каза пред журналисти проф. Александър Оскар, председател на Експертния съвет по офталмология към Министерството на здравеопазването след среща между оптометристи, офталмолози и представители на ръководствата на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката.

Според него оптометристите имат своето много важно място в системата – те трябва да подпомагат очните лекари в диагностиката на очните заболявания, добави той.

"В проекта е заложено разширяване на правомощията, които оптометристите имат в момента. Бих се радвал, ако в клиниката, в която работя, дойдат оптометристи и извършват високоспециализирани изследвания", каза още той и посочи, че досега оптометристите не са имали възможност да извършват такива дейности, пише БТА.

"Обединихме се за това, че оптометристите не извършват очни прегледи, добави проф. Оскар. Прегледи се извършват само от лекар. Оптометристите могат да изследват рефракция и да изписват очила, но под супервизията на очен лекар", допълни той.

Според него порочна практика е оптометристи да се представят като консултанти и да извършват консултации, включително да предлагат и лечение, посочи лекарят и изрази мнението си, че това трябва да бъде прекратено. Развитието на очен лекар, който да може да работи самостоятелно, отнема 12-14 г., припомни проф. Оскар.

"Поставено е началото на диалог, стигнахме до решение, което удовлетворява всички страни, но трябва да го видим „черно на бяло“, за да сме сигурни", каза след срещата Златина Иванова, председател на Българския съюз на оптометристите.

"Днес е последният ден за изпращане на становища. Крайният резултат при пълно офталмологично изследване ще зависи от офталмолог", добави тя. Иванова настоя, че искат да изчакат, за да видят окончателния вариант на документа, който ще бъде публикуван и след това от съюза ще направят допълнителен коментар.

Преди дни от Българския съюз на оптометристите настояха за законова промяна, тъй като текстове в Закона за здравето ограничават предписването на очила в оптики единствено до офталмолози и специализанти.

От Българския лекарски съюз в своя позиция заявиха, че оптометристите не могат и не следва да извършват самостоятелно клинични прегледи, диагностика, корекция на зрението и лечение.