Лекарите са против оптометристите да изписват очила

Лицата с квалификация бакалавър/магистър „Оптометрист" не могат и не следва да извършват самостоятелно клинични прегледи, диагностика, корекция на зрението и лечение на лица със зрителни проблеми. Това са медицински дейности, които изискват завършено висше медицинско образование, специализация по очни болести и клиничен опит, каквито притежават единствено лекарите-офталмолози.

Това посочват от Българския лекарски съюз (БЛС) в становище по повод публикувания от здравното министерство проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".

От съсловната организация припомнят, че офталмологът преминава през дългогодишна и комплексна подготовка – минимум шест години общо медицинско образование и последваща специализация по очни болести. Само тази подготовка дава необходимите знания и компетентности за поемане на пълната отговорност за здравето и зрението на пациента.

Каква е ролята на оптометристите



В становището се посочва, че това са специалисти с подпомагаща роля в работата на очния лекар.

Те могат да извършват дейности, свързани с корекция на зрителни дефекти, както и определени специализирани изследвания – напр. периметрия, ОСТ-изследване, флуоресцеинова ангиография и др. Тези дейности следва да се извършват под ръководството и контрола на офталмолог, като интерпретацията на резултатите задължително се извършва от лекар, пишат от БЛС.

От съюза подчертават, че изписването на очила или корекция на зрението не е равнозначно на пълен очен преглед. Последният включва комплекс от изследвания, чрез които могат да се открият сериозни очни заболявания, често протичащи безсимптомно. Именно тук е незаменимата роля на офталмолога като лекар, който носи отговорност за диагнозата, лечението и проследяването на терапията.