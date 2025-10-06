Обучават безплатно специалисти за работа с деца с диабет

Национален тур с безплатни обучения на специалистите по здравни грижи и педагозите за работа с деца с диабет в училищата и детските градини започва в страната.

Инициативата се организира от пациентската организация „Култура без граници“ и нейният основател Росица Пандова, в партньорство с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Българско национално сдружение по детска ендокринология (БНСДЕ).

Темата на обученията в страната ще бъде „Деца с диабет на училище – контрол на захарния диабет в детската възраст“.

Повод за кампанията бе обнародването на Наредба 2 на МЗ за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата през миналия месец. С нея се дава възможност да се разкриват здравни кабинети, в които ще работят лекари или други медицински специалисти - медицинска сестра, лекарски асистент или фелдшер.

За всички тях ежегодно трябва да се осигурява и задължително обучение за изпълнение на задълженията им - оказване на първа помощ при спешни състояния, подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца и ученици с хронични заболявания, промоция на здраве и спазване на хигиенния и противоепидемичния режим, контрол върху храненето при децата и учениците и др.

Целта на обучението е да подготви медицинските специалисти, работещи в детски градини и училища, за адекватна реакция и подкрепа на децата, живеещи с диабет.

Лектори в кампанията ще бъдат изявени ендокринолози, сред които доц. Маргарита Аршинкова от УСБАЛДБ "Проф. Ив. Митев", д-р Елена Вучкова от "Лозенец", д-р Мария Георгиева от Ст. Загора, проф. Мая Константинова и др.

Първото обучение ще се проведе на 8 октомври в Ст. Загора, в Залата на младежкия център в града. Следват обучения в Карлово и Сопот на 16 октомври, както и в Асеновград на 30 октомври. Целта е да се обхване цялата страна.