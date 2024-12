Ново признание за бг неврохирурзи от Пирогов

Едно от най-реномираните медицински списания "Brain and spine" ("Мозък и гръбначен стълб") публикува статия на български неврохирурзи. "Machine learning predictive model for lumbar disc reherniation following microsurgical discectomy" стана и статия на месеца, съобщиха от "Пирогов".

Сериозният успех за българската медицинска общност идва от пироговската неврохирургия и екипа на чл.-кор. проф. Николай Габровски. Водещият автор - д-р Ангел Механджийски, изследва по иновативен начин и изчислява с помощта на „изкуствен интелект" риска от повторно възникване (рецидив) на лумбална дискова херния. Алгоритъмът разработен от д-р Механджийски позволява персонализиране на оценката на риска и респективно – изборът на терапевтичен подход при тези пациенти.

Ползата от прилагането на този модел в ежедневието на неврохирурга е възможността да се избере най-подходящото за конкретния пациент лечение и оттам, да се намали риска от рецидив на дисковата херния с всички съпътстващи рехернирането проблеми и усложнения.

Иновативния модел на предвиждане прилагащ machine learning, не само че бе публикуван в престижното издание Brain and Spinе (официален журнал на Европейската асоциация по Неврохирургия), но и бе избран за "статия на месеца" за Ноември 2024г.

Моделът е създаден в колаборация с г-н Никола Юруков, експерт в областта на machine learning алгоритмите.

„Съвременната неврохирургия се развива и напредва ежедневно и се радвам, че можем да сме активна част от този процес", не скри удовлетворението си чл.-кор. проф. д-р Н. Габровски.