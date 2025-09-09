Невролог: Хроничната употреба на райски газ уврежда крайниците

Хроничната злоупотреба с райски газ нарушава обвивката на нервите. Това уврежда периферните нерви на пациентите и води до изтръпване на крайниците, слабост на крайниците, затруднено стъпване на пръсти и на пети.“

Това каза по bTV неврологът проф. Теодора Чамова от Александровска болница в коментар за ефектите от трайното използване на райски газ.

По думите ѝ острата употреба води до краткотрайна еуфория, загуба на връзка с действителността, замайване, главоболие, дори до загуба на съзнание. Райският газ води до функционално намаляване на витамин Б12. Той е необходим за нервната система, за образуване на обвивките на нервите, обясни специалистът.

Според експертите райският газ влияе на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата, и до еуфоричност. Въздействието му е бързо и пиковите му стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи между една и пет минути в зависимост от човека.

Райският газ обаче не е включен в наредбата за наркотичните вещества и техните аналози.

„Наблюдаваме, че през лятото, когато вероятно децата във ваканция по-често ходят по купони и дискотеки, имаме пик – тогава повече родители се обръщат към за проблеми с подрастващите си деца“, каза проф. Чамова и уточни, когато има едно дете, което употребява, то вредният навик обхваща цялата компания – като нова мода сред младите.

Запитана за достъпа до вредното вещество невроложката обясни, че според нейната практика снабдяването с райски газ в момента е затруднено.

По думите ѝ профилът на пациентите, които среща най-често, е тийнейджъри на възраст между 14 и 20 години, с различни усложнения – от остри до хронични.