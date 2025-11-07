Наш кардиолог с признание на престижен форум в Китай

Кардиологът доц. д-р Красимира Христова получи отличие на годишната конференция на Китайската лига по хипертония (Chinese Hypertension League 2025) и 27-ия Международен симпозиум по хипертония и свързани заболявания – две от най-престижните събития в света, посветени на хипертонията.

Форумите се проведоха едновременно в периода 24–26 октомври 2025 г. в град Джънджоу, Китай, под мотото „ „Насърчаване на политики, основани на доказателства, за ефективен контрол на хипертонията“ (“Promote Evidence-Based Policy for Efficient Control of Hypertension“).

В рамките на научната програма доц. д-р Красимира Христова представи доклад, посветен на контрола на хипертонията при жените, който предизвика широк интерес сред международната аудитория.

За своя принос в изследванията и клиничната практика тя беше удостоена с отличието „Outstanding Contributor to Women’s Hypertension Prevention and Control” – признание за изключителния ѝ принос в превенцията и контрола на хипертонията при жените. Наградата ѝ беше връчена лично от проф. Jiguang Wang, президент на Китайската лига по хипертония.

Сред изтъкнатите участници и лектори на форума бяха проф. Джузепе Манчия (Prof. Giuseppe Mancia) от Италия – емблематична фигура в световната кардиология и почетен президент на Европейското дружество по хипертония, проф. Джанфранко Парати (Prof. Gianfranco Parati – също от Италия, признат специалист по артериална хипертония и телемедицина, както и проф. Норман Кембъл (Prof. Norman R. C. Campbell) от Канада – дългогодишен президент на Световната лига по хипертония и застъпник за превенция на заболяването на популационно ниво.

В дискусиите участваха още проф. Пол Уелтън (Prof. Paul K. Whelton) от САЩ – водещ епидемиолог и изследовател в областта на глобалното здраве и хипертонията, и д-р Том Фрийдън (Dr.Tom Frieden), също от САЩ – бивш директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и настоящ президент на организацията Resolve to Save Lives, която работи за намаляване на сърдечносъдовите рискове в световен мащаб.

Форумите CHL 2025 и International Symposium on Hypertension and Related Diseases утвърждават ролята си като едни от най-значимите научни събития в света, посветени на превенцията и лечението на сърдечносъдовите заболявания, и служат като платформа за обмен на най-новите постижения, изследвания и клиничен опит.

Доц. д-р Красимира Христова е член на борда на директорите на Европейската асоциация по сърдечносъдова образна диагностика (EACVI), от 2013 г. е член на борда на директорите на Световната лига по хипертония, директор на регионалния офис за Източна Европа. Лектор и гост-професор в Creighton University в САЩ от 2015 г.

Член на работната група Women Task Force in Cardiovascular Imaging към EACVI от 2020 г. Генерален секретар на International College of Cardiology (ICC) и почетен член на Международната академия по сърдечносъдови заболявания (IACS).

През годините доц. Христова е носител на множество престижни награди, сред които наградата за млад изследовател на Световната асоциация по хипертония през 2006 г. в Япония. Тя е участвала активно в научните комитети на Американската асоциация по ехокардиография (ASE) и Международната асоциация по хипертония (ISH).