Над 4700 са забавените ТЕЛК решения, 3870 са в Кърджалийско

Към 1 септември 2025 г. забавените ТЕЛК решения са 4736, като 3870 от тях са от област Кърджали, посочи министър Кирилов в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол.

Министърът уточни, че в началото на годината забавените производства са били около 25 000.

По думите му проблемът с екпертизите в Кърджалийска област възниква заради двойното гражданство на лицата и от факта, че заявленията са били подадени преди въвеждането на е-системата за случайно разпределение. Затова се разглеждат по старата методика.

За останалите случаи са били изискани допълнителни медицински изследвания, добави той. До края на годината и този проблем ще бъде решен, увери министър Кирилов.

От 9 септември ще започнат работа трудово-експертни лекарски комисии и в общинските болници в Ардино, Крумовград и Кърджали, посочи още Силви Кирилов.

В края на януари по време на изслушване в пленарна зала относно проблеми на дейностите по медицинска експертиза от ТЕЛК и НЕЛК министър Кирилов каза, че до средата на 2025 г. всички забавени медицински експертизи ще бъдат решени.