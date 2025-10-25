МЗ обяви нова цел: Безплатни ваксини срещу грип за децата

Да се включат безплатни противогрипни ваксини за децата към Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип и пневмококовите инфекции 2023 - 2026 г., е следващата цел на екипа в здравното министерство, който осъществява надзора над заразните болести.

Намерението бе обявено от главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев на семинар за журналисти, посветен на ваксинационните програми за превенция на заразните болести, организиран от Министерството на здравеопазването и Българското сдружение по иновативна медицина.

Децата могат да бъдат включени като втора рискова група, обясни доц. Кунчев и оцени като позитивна стъпка предложението за включване на ваксината срещу варицела в Националния имунизационен календар. Включването на тази ваксина е една от промените в Наредба 15, предложени от здравното министерство, които чакат одобрение.

Как се прилага и защо е важна

Ваксината срещу варицела се поставя в две дози между 12-15 месец след раждането и на 4 години. Първите имунизирани ще бъдат децата, родени през 2025 г., обясни д-р Кремена Пармакова, началник Отдел "Надзор на заразните болести" в Дирекция "Обществено здраве".

Варицелата е най-честата заразна болест у нас. Инфекцията е неконтролируема и силно заразна. Годишно боледуват между 23 000 и 38 000 души. Всеки втори случай на заразна болест е варицела, обясни д-р Пармакова и посочи усложненията, които могат да настъпят при преболедуване: пневмония, тежки кожни усложнения, енцефалит, менингит, херпес зостер и др. Ваксината е с 30-годишна история, при непрекъснато проследяване за странични реакции и е напълно безопасна, каза експертът.

Имунизационен обхват 2024

Страната ни е близо до препоръчителното имунизационно покритие от 95% при задължителните ваксини от Националния имунизационен календар, отчете д-р Пармакова. Това ни поставя в средата сред държавите от Европа.

Една от най-добре реализираните имунизации през 2024 г. е ваксината срещу туберкулоза при новородени, където процентът е 96,70%. Около и над 94% е имунизационният обхват при хепатит Б (94,20%), в състава на многокомпонентнтата ваксина; дифтерия, тетанус, коклюш (94,20%); полиомиелит (94,20%); пневмококи (93,80%);морбили, паротит, рубеола (94,20% първи прием) и (90,50% втори прием).

Началникът на надзора на заразните болести представи и статистика на отказите от ваксинация. При БЦЖ ваксината те са 0,71% - най-много са във Варненска, Бургаска област и София-град. При реимунизациите за дифтерия, тетанус и коклюш (12-годишни) отказалите са 0,31% предимно от областите Бургас, Варна, Силистра, Русе, Стара Загора и Смолян. Отказите от реимунизация за морбили на 12 години са 0,29% - традиционно повече в областите Варна, Бургас, Русе, Силистра, Стара Загора и в Ловешка област.

Ваксинопрофилактика срещу сезонен грип

Това е националната програма, по която се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за хора на и над 65-годишна възраст. Преглед към резултатите от началото на програмата през 2023 г. показва ежегоден ръст на желаещите да се ваксинират срещу острото респираторно заболяване.

"Ако през 2023 г. обхватът е 12,6%, през настоящата 2025 г. (кампанията още не е приключила) процентите вече са 20", каза д-р Пармакова.

По-слаб е интересът към ваксината срещу пневмококови инфекции (пневмонии) по същата програма, където имунизираните през 2024 г. са 49 511 или 3,21% от подлежащите на ваксинация. Най-добро ваксинално покритие бележат областите Силистра, Разград, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово и София. Традиционно ниско е във Варненска и Бургаска област.

Програмата има и лекар-рекордьор поставил над 700 ваксини.

Как се правят противогрипни ваксини

България е единствената държава, в която има повишаване на ваксиналното покритие от грип на Балканите, заяви Петя Жекова от "Суис фарма". Любопитен факт е, че през 2024 г. срещу грип са ваксинирани 22 столетници.

Всички ваксини се произвеждат върху оплодени кокоши яйца като гостоприемна система за растеж на вируса. Кокошките, чиито яйца се използват, се отглеждат в специални ферми. За производството на 390 000 дози "Ваксигрип" са необходими между 400 000 и 600 000 оплодени, несъдържащи патогени яйца, обясни Петя Жекова и допълни, че 70% от дейностите по създаването на ваксините са свързани с безопасността на продукта.

Тази година противогрипната ваксина съдържа три актуални щама. Препоръчва се при възрастни с придружаващи заболявания да се прилага високодозова ваксина, която съдържа 4 пъти повече активно вещество.

Има ли интерес към противораковата ваксина

България е на второ място по заболеваемост от рак на маточната шийка. Болестта отнема 20 446 години живот. Ваксината срещу човешкия папилома вирус (HPV) намалява заболяемостта с 88 до 100%. Въпреки това Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания от HPV бележи ръст от едва 5% спрямо предходната година, заяви д-р Пармакова.

Програмата осигурява безплатна ваксинация (ваксина и нейното прилагане) за момичета на възраст 10-14 г. и за момчета на възраст 10-13/14 г. Предвижда се поетапно увеличаване на възрастовата група при момичетата до достигане през 2029 г. на 21-годишни жени.

Ваксината по програмата, е срещу най-честите причинители на ракови заболявания и брадавици – типове – 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58.

За изграждане на ефективна защита при деца до 14 г., включително, се поставят две дози от ваксината с интервал между приемите от поне 6 месеца, а при по-големите лица – 3 дози от ваксината с интервал между първи и втория – 2 месеца и между втория и третия – поне 4 месеца, посочи д-р Пармакова.

По думите на д-р Валери Цеков, председател на Сдружението за иновативна медицина, всеки ден у нас две жени умират от рак на маточната шийка - нелечимо онкологично заболяване. Диагностицира се късно, тъй като профилактичните прегледи все още се подценяват, а при 12-годишни момичета са непопулярни, каза лекарят. В 80% от държавите ваксината е включена в национална имунизационна програма, посочи той.

Пробив в имунизационната политика тази година е предложението за безплатна имунизация срещу респираторно-синцитиалния вирус (RSV) при бременни жени. Имунизацията предпазва новородените, които са най-застрашени от вируса, съобщи д-р Радосвета Филипова от МЗ.

Д-р Филипова обърна внимание и на една интересна тенденция - завръщането на редица страни от Западна Европа към модела на задължителните имунизации в детска възраст. Решението на държави като Италия и Франция е продиктувано от честите епидемични огнища на заболявания, които могат да бъдат предотвратени с ваксина.