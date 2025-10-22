Ваксината срещу варицела задължителна догодина, безплатна и за родените през 2025 г.

От следващата година ваксината срещу варицела става задължителна и ще бъде включена в Националния имунизационен календар. За родените през 2025 г. ще се прилага безплатно.

В момента задължителните ваксини са 11, с новата ще станат 12. Ще бъдат обхванати всички деца, родени през 2025 г. – около 54 000 деца. Ваксината е двудозова. Първият прием е между 12 и 15 месец на детето. Вторият прием ще бъде на 4-годишна възраст.

В момента ваксината се купува и се поставя по желание на родителите. Включването ѝ в Националния имунизационен календар ще я направил задължителна, но и безплатна. За децата, родени пред 2025 г., ваксината остава по желание на родителите и трябва да бъде закупена от тях.

Справка, изготвена за bTV от Здравното министерство, показва, че интересът се повишава през последните години, но все още е недостатъчен, за да се получи колективен имунитет.

Една от причините със сигурност е свързана с цената, защото пълната имунизация излиза близо 300 лева.

Данните на МЗ показват ръст на поставените дози от 2022 г. насам. Ако през 2022 г. те са 1605 бр., през 2025 г. вече са 8133 бр.

За болестта

Варицелата е едно от най-заразните инфекциозни заболявания. Вирусът може да разболее 8 от 10 присъстващи в стаята. Почти невъзможно е човек никога да не го срещне през живота си. Предава се главно по въздушно-капков път при кашляне, кихане или говор.

Вирусът се предава и при директен контакт с обрива на болния. При разчесване на пъпките е възможно да попаднат бактерии в кожата и да причинят усложнения. В редки случаи се стига до пневмония и в много редки – до менингит. Обикновено заболяването преминава сравнително леко, когато се кара в детска възраст.

По данни на Здравното министерство варицелата е най-често срещаното инфекциозно заболяване у нас. Вирусът предизвиква половината от случаите на заразни болести в България. До усложнения се стига в между 2 и 6% от случаите.

За ваксината

Ваксината срещу варицела съществува от близо 50 години и е задължителна в много държави от Европейския съюз. Не са известни сериозни странични ефектни от прилагането ѝ. Тя би предпазила децата и от събуждането на вируса в по-късна възраст и отключването на друго заболяване – херпес зостер.

Други промени в имунизационния календар

С промените в наредбата за ваксинацията е предвидено Министерството на здравеопазването да поеме разходите по още една ваксина, която да се слага по желание и ще бъде безплатна. Тя е срещу много агресивния към бебета - респираторен синцитиален вирус (RSV). Право да си я поставят ще имат бременни жени и по този начин ще предпазят новородените от заразата.

Обикновено хората, които са се заразили с RSV, се възстановяват за около седмица, без да се нуждаят от медицинско лечение. Но вирусът може да причини тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под 6 месеца, хора на възраст над 65 години и хора с компрометирана имунна система.