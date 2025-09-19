Кои ваксини по национални програми заплаща НЗОК и за кого са предназначени

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща ваксини по няколко национални програми. Кампанията "НЗОК за теб" разяснява кои са ти и за кого са предназначени.

Ваксините по национални програми и дейностите по поставянето им са определени в Националния рамков договор за медицинските дейности 2023 - 2025 г.

Ето кои са те:

- срещу ротавирусните гастроентерити при деца от 6-седмична възраст до горна възраст съгласно кратката характеристика на прилаганата ваксина;

- срещу сезонния грип и срещу пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст;

- срещу човешки папилома вирус, осигуряващи изпълнението на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025 – 2030 г.

Новото в Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от HPV

Право на безплатна имунизация имат момичета на възраст от 10 до 14 г. включително (преди навършване на 15 г.), което удължава възможността за поставяне на ваксина с една година.

От 2025 г. и момчетата могат да се ваксинират безплатно срещу HPV, като за периода 2025-2028 г. ще се осигуряват ваксини за момчета от 10 до 13 г., а в периода 2029-2030 г. ще бъдат включени и 14-годишните момчета.

От 2026 г. до 2028 г. обхватът ще бъде още по-разширен и в него ще бъдат включени момичета на възраст 15-17 г., а през последните две години на действието на програмата (2029-2030) ще могат да се имунизират и жени на възраст 18-21 г.

Кой поставя ваксините по националните програми

Общопрактикуващите лекари, работещи по договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична помощ (ПИМП), поставят ваксините на лица от тяхната пациентска листа, заявили желание, в изпълнение на договорите си с НЗОК за оказване на ПИМП (в тези договори има изрични клаузи за поставяне на ваксини по национални програми, както и за заплащането им от НЗОК).

По Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. освен общопрактикуващите лекари, работещи по договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична помощ (ПИМП), безплатна имунизация може да се извърши и от специалист, работещ по договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) по пакетите „Детски болести“ и „Акушерство и гинекология“.

Кога имунизацията се счита за завършена

Имунизацията се счита за завършена след прилагане на дозите, посочени в кратките характеристики на продуктите.

Къде може да се намери информация за ваксините

Всеки може да провери поставените му ваксини, чрез: електронното пациентско досие на НЗОК (обхваща период на информация от 2009г. до настоящия момент, като се отнася единствено до ваксини, поставени по линия на НЗОК). За достъп до досието е необходимо да се използва квалифициран електронен подпис, уникален код за достъп (издаден в РЗОК) или персонален идентификационен номер от НАП.

Лесен достъп до медицинската си информация има и чрез приложението Е-здраве. То се достъпва чрез електронен подпис или осъществяване на сдвояване между приложението и телефона Ви, което извършват служителите в офисите на РЗОК, РЗИ и „Информационно обслужване“.