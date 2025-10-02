Заплатите на медиците не са повишени. В работната група в НС дори няма човек от МФ, алармира ПП

Заплатите на медицинските специалисти все още не са повишени, въпреки обещанията на управляващите, алармира депутатът "Продължаваме промяната" Васил Пандов.

В кулоарите на Народното събрание той посочи, че въпреки сформирането на специална работна група, която да изготви нужните законови промени, от месеци нищо не се предвижва напред. Пандов изтъкна, че на този фон сроковете за приемане на Закона за държавния бюджет скоро наближават.

В работната група дори няма представител на финансовото министерство. От ПП изчисляват необходимата сума за исканите възнаграждения на 240 млн. лв. за всички 180 публични болници. Това съставлява 2.5% от бюджета на НЗОК, което е 4 пъти по-малко от парите за увеличенията в сектор "Сигурност" и 2 пъти по-малко от тези в сферата на висшето образование, стана ясно от думите на депутата.

"Младите лекари, медицински сестри и други медицински специалисти до момента са излъгани. Това е причината те да имат нов протест другия вторник. Призоваваме за подкрепа", коментира той.

Пандов напомни за думите на лидера на ПП Асен Василев, че партията настоява да се свика извънредно заседание на здравна комисия, за да може законът за възнагражденията на медицинските специалисти да се гледа до средата на месеца.