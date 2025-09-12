Има ли храни срещу депресията? Проучване показва впечатляващи резултати

Изследователи от Университета на щата Охайо, САЩ, установили, че студенти с тежко депресивно разстройство са отбелязали почти 70% намаление на симптомите на депресия след спазване на диетата, заедно с подобрения в общото благосъстояние, когнитивните способности и загуба на тегло.

Кетогенната, или кето, диета е с високо съдържание на мазнини, умерено съдържание на протеини и много ниско съдържание на въглехидрати – обикновено по-малко от 50 грама на ден, пише БГНЕС.

Това принуждава тялото да премине в състояние на хранителна кетоза, при което изгаря мазнини за енергия и произвежда кетони, алтернативен източник на енергия за мозъка и тялото.

Диетата се проучва от десетилетия в лечението на епилепсия и сега се изследва за редица състояния, включително сърдечни заболявания, рак и психично здраве. В проучването, публикувано в Translational Psychiatry, са включени 24 студенти с тежко депресивно разстройство, а 16 от тях са завършили програмата.

Всички участници вече са получавали лечение, като медикаменти, консултации или и двете, преди да започнат кето плана. В продължение на 10 до 12 седмици те получили обучение как да следват диетата, включително персонализирани хранителни насоки, 10 стартови хранения, закуски и постоянна подкрепа чрез частно приложение.

Водещият изследовател д-р Джеф Волек, професор по хуманитарни науки в Университета на Охайо, заяви, че резултатите са впечатляващи.

„Толкова много хора страдат в момента, че е удовлетворяващо да се предложи потенциално решение. Има още научна работа за вършене, но тъй като има доказателства за ползите, разширяването на достъпа до добре формулирана кетогенна диета като част от лечението на депресия е нещо, което заслужава да се обмисли“, обясни той.

Резултатите надхвърлиха подобряването на настроението. Студентите съобщили, че се чувстват по-добре само за две седмици, а показателите за депресия спаднали с 37% в началото и достигнали 69% намаление в края на проучването. Оценките на клиницистите показали сходни резултати – 71% намаление на симптомите след 10–12 седмици. Никой от участниците не е отбелязал влошаване на симптомите, което е рядкост в проучванията за депресия.

Резултатите за общото благосъстояние почти се утроили, а когнитивните тестове показали по-добри резултати в области като памет, скорост на обработка и внимание. Средно участниците отслабнали с 5 кг и намалили телесните си мазнини с повече от 2%. Повечето от тях постигнали клинично значима загуба на тегло. Важно е, че нивата на холестерол и триглицериди не са се влошили, което показва, че диетата е била безопасна за сърдечносъдовата система по време на проучването.

За Райън Пател, DO, психиатър в Службата за консултиране и консултации на щата Охайо и съавтор на изследването, резултатите са особено важни за университетските кампуси.

„Около 40% от студентите съобщават за симптоми на депресия, а половината от тях получават някакъв вид лечение. Имаме повече студенти, страдащи от психични проблеми, отколкото могат да получат професионално лечение. Храненето е един от начините, по които можем да помогнем в голям мащаб“, отбеляза той.

Проучването има ограничения. То не включва контролна група, а размерът на извадката е малък. Предходни изследвания показват, че медикаментите и консултирането намаляват симптомите на депресия с около 50% в подобен период от време, което прави 70% намаление в това проучване особено обещаващо. Все пак са необходими по-мащабни, контролирани изследвания, за да се потвърди дали кето диетата директно подобрява депресията или работи най-добре като допълнение към стандартните терапии.

Волек и неговият екип вече събират биологични данни, за да проучат защо диетата може да подобри настроението. Кетозата може да намали възпалението, да промени сигнализирането в мозъка или да повлияе на протеините, свързани с депресията. Въпреки че точните механизми остават неясни, изследователите смятат, че резултатите са достатъчно убедителни, за да оправдаят по-нататъшни изследвания.

„Това е едно от първите добре контролирани проучвания от този вид. Има ограничения, но обнадеждаващите резултати ни подтикват да продължим да следваме тази линия на изследвания“, каза Волек.