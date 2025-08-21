И габровската болница вече има вертолетно летище

Габрово вече има вертолетно летище, то е лицензирано и се очаква да заработи. Това съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение „д-р Тота Венкова“ в града.

Има състояния, които налагат използването на такъв вид транспорт. Болнично вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух /HEMS /.

Наличието на вертолетното летище е допълнителна възможност за навременно транспортиране на пациенти със политравматични състояния, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и др. Времето за достигане до лечебно заведение е сред факторите за спасяване на човешкия живот и опазване на качеството му, допълват от болницата.

От МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ информират още, че болничното вертолетно летище е изградено по проект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-ремонтни работи във връзка с изграждане болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово".

Общата цел на проекта е да се предостави съвременна и квалифицирана спешна медицинска помощ в рамките на т. н. златен час, с последващо транспортиране на пациенти и пострадали при необходимост, от и до всяка географска точка от територията на страната.

Лечебното заведение обяви намерението си за изграждане на вертолетно летище през октомври миналата година. Оттогава досега няколко пъти спешни случаи бяха транспортирани с медицински хеликоптер от Габрово до други лечебни заведения.