Генетик: Проектът за биомаркерите на онкоболните е прах в очите

"Проектът за биомаркерната диагностика щеше да бъде добра новина. В момента е предложение за хвърляне на прах в очите и за парлама, което няма да бъде функционално", такъв бе коментарът на д-р Антоанета Тончева, молекулярен биолог и генетик, член на работната група, разработваща предложения за биомаркерите.

Биомаркерната диагностика при онкологични заболявания да бъде включена в пакета дейности, заплащани от Здравната каса - това се предлага в проект за промени, публикуван за обществено обсъждане. Предлага се и въвеждане на изследване, наречено геномно секвениране или разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания.

Проектът предвижда изследвания на два вида биомаркери при онкоболни пациенти: прогностични, които дават информация за преживяемостта, и предиктивни, които насочват лекарите дали даден човек ще се повлияе от конкретна терапия.

В промените е заложена и нова амбулаторна процедура, по която да се осигуряват три вида геномни изследвания. Чрез тях се определят пациенти, които биха се повлияли от таргетно лечение.

По БНР д-р Тончева обясни за съществуваща амбулаторна процедура за пациенти с различни видове рак, която не се използва, като я нарече "създадена като куха структура, която включва имагинерни, различни видове специализирани изследвания за биомаркерна диагностика, без ясен алгоритъм, без различните видове ракови заболявания да фигурират", заради което въпросната процедура не се прилага.

Предложението за новосъздадената амбулаторна процедура не е работещо, смята специалистът.

Новата процедура, която МЗ предлага, не е съгласувана с всички участници в работните групи, подчерта д-р Тончева.

Няколко души изразихме несъгласие. Тази процедура звучи много добре на хартия – високоспециализирани молекулярни тестове за генетично профилиране. Но те сами по себе си не изчерпват нито цялата биомаркерна диагностика, нито позволяват да се включат вътре и други тестове, които и сега се налага да се правят и пациентът или се налага да си плаща сам, или има късмета неговият вид рак да е от тези заболявания, за които пациентските програми на различни фармацевтични фирми покриват изследването. Практически пациентите изпадат във вакуум и сега, каза Тончева.

Новата процедура не е обсъждана в детайли, категорична е тя.

"Ние за първи път я видяхме сега разписана! Стандартът по медицинска генетика в България не е обновяван от 2011 г., подчерта молекулярният биолог.

Пак вървим в посоката търгове за медицински изделия и за доставка, посочи Антоанета Тончева. Тя допуска, че се подготвя почвата за новия рамков договор 2026/2028 г.

"Дори всички тези стъпки да се изпълнят, колкото и да са неадекватни, ще се реимбурсират най-рано 2028 г. Пациентите нямат това време", коментира д-р Тончева.

В заключение д-р Антоанета Тончева изказа свои предположения:

"Става дума за умишлено неглижиране на проблема. Търси се вариант да се спестят пари сега. Става дума определено и за интереси, защото говорим за пазар и трябва да се продават определени продукти. Това рефлектира както върху пациентите, така и върху техните лекуващи специалисти."