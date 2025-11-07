Експертният съвет по имунизации с препоръка за ваксинация срещу варицела

Националният експертен съвет по имунизации предлага включване на варицелна моноваксина в Имунизационния календар като задължителна имунизация и последваща реимунизация.

Това е посочено в мотивите към проекта за промени в Наредбата за имунизациите в Република България, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане.

С предложените нормативни промени се цели опазване на общественото здраве от ваксинопредотвратими заболявания, чието епидемично разпространение лесно може да предизвика взривове, в хода на боледуването да възникнат усложнения, които налагат хоспитализация и заболяването да предизвика инвалидизация и/или смърт.

Ваксината срещу варицела задължителна догодина, безплатна и за родените през 2025 г.

Задължителната имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г., в двудозова схема на прилагане – първи прием на 12-15 месечна възраст и реимунизация на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата доза ваксина срещу варицела възникне заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни, се посочва в проекта за промени в наредбата.

Ваксина срещу варицела може да се прилага едновременно с другите ваксини, включени в рутинната имунизационна програма за деца за съответната възраст.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, предавано по въздушно-капков път, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. Предвид лесния начин за разпространение на причинителя на болестта при липса на средство за превенция варицелата е неконтролируема инфекция.

В България най-често засегнати от болестта са децата до 14-годишна възраст, които са около 85-90% от заболелите, като най-висока е заболеваемостта във възрастовата група 1-4 г., следвана от групата 5-9 г. Макар и с много по-ниски индекси, случаи на варицела се регистрират и в останалите възрастови групи.