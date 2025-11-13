Екипи на три болници спасиха бременна жена с тежки диабетни усложнения

След 5 месеца болничен престой и комплексна грижа от екипите на три болници - на Клиника по диабетология в Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“, Клиниката по патологична бременност в СБАЛАГ „Майчин дом“ и Отделението по нефрология към УМБАЛ „Света Анна“ - 32-годишната Маринела от гр. Долна Оряховица ражда здраво момиченце в 33 г.с.

Бременността протича при изключително висок риск. Пациентката е с диабет тип 1 от детска възраст и с дългогодишен лош контрол на кръвната захар. Благодарение на прецизната координация между екипите, паралелен болничен престой в двете болници, редовни изследвания, постоянни консултации и мониторинг, раждането завършва успешно. Ражда се здраво момиченце Маринела с тегло 1950 г. и ръст 42 см.

Проследяването на Маринела започва още от 13-та гестационна седмица едновременно от доц. д-р Невена Чакърова, ендокринолог в Клиниката по диабетология в Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ и от акушер-гинеколога д-р Ибрям Ибрям от Клиниката по патологична бременност в СБАЛАГ „Майчин дом“. В процеса на наблюдение е поставен сензор за продължително глюкозно мониториране и е направена промяна на в инсулиновата терапия.

В продължение на 5 месеца младата жена е многократно хоспитализирана и в двете болници. Проследяването е извършвано в тясна координация между двата екипа, като хоспитализациите са се редували според етапа на бременността и състоянието на пациентката. Координираният подход между двете лечебни заведения се оказва решаващ за стабилизиране на състоянието ѝ и успешното износване на бременността.

В хода на бременността е консултирана и от проф. д-р Мила Любомирова, началник на Отделение по нефрология от УМБАЛ “Света Анна“. В 33 г.с. бременността се усложнява с диабетна нефропатия, което постепенно влошава общото състояние на пациентката. Въпреки усилията за стабилизиране на бъбречната функция, в един момент става ясно, че натоварването за бъбреците е прекомерно и лекарите вземат решение за по-ранно родоразрешение в 33 г.с. Мярка, която се оказва решаваща за здравето и на майката, и на детето.

проф. Мила Любомирова

Раждането е извършено по спешност чрез цезарово сечение от д-р Ибрям Ибрям с участието на д-р Катерина Спасова, специализант по акушерство и гинекология и д-р Иван Ковачев, анестезиолог. Операцията протича без усложнения, а бебето е стабилизирано от неонатолозите на „Майчин дом“. Първите дни са трудни, защото е в кувьоз с пневмония, но след месец под грижите на екипа Клиниката по неонатология майката и бебето вече са у дома.

„За жените с диабет е изключително важно бременността да бъде планирана и да започне при оптимален гликемичен контрол, който да се поддържа по време на бременността.“, подчертава доц. Чакърова.

„Живея с диабет тип 1 от 13-годишна възраст. Когато забременях, контролът върху кръвната ми захар беше много лош. Не знаех, че има толкова нови методи за проследяване. В Ендокринологията ме научиха на много неща, които не знаех дори като човек, който от години живее с това заболяване. Благодарение на екипите на доц. Чакърова и д-р Ибрям успяхме да постигнем добър контрол и да запазим бременността. Най-важното, което искам да кажа на всички жени с диабет, е да не се страхуват да мечтаят за дете – но да се подготвят добре. Контролът преди забременяване е решаващ. Аз не го направих навреме, но имах късмета да попадна на правилните лекари“, сподели Маринела.