До 30 септември е срокът за профилактичните прегледи на децата

До 30 септември е срокът за провеждане на профилактични прегледи при личен лекар.

След това медицинските служители от училищата и детските градини трябва да насочат родителите, пропуснали да заведат детето си профилактично при личен лекар за измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка и въвеждане в системата на необходимите здравни данни.

Това обясниха специалисти от Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив по БНР.

От 2026 година срокът за провеждане на профилактична консултация с общопрактикуващ лекар ще продължи от 1 януари до 15 септември.

Здравна профилактична карта вече няма – нито в хартиен вид, нито в електронен, д-р Константин Сотиров, председател на местното сдружение на общопрактикуващите лекари. От началото на 2022 година личните лекари публикуват в Националната здравна информационна система данни за извършените от тях дейности – профилактични прегледи, имунизации и т.н. Здравната карта става излишна като документ, защото дублира информация, казва той.

От тази година медицинските специалисти в здравните кабинети в училищата и детските градини в страната получават достъп до данните на децата, за които отговарят, публикувани в Националната здравна информационна система. Това включва информация и за прегледите и имунизациите, извършени предходните години. Достъпът, по думите на д-р Сотиров, е изключително улеснен – чрез електронен подпис на съответния медицински специалист. Електронният подпис е предлага най-високо ниво на защита на личните данни.

До средата на октомври се очаква да завърши прехвърлянето на данни от системата на НЗОК към Националната здравна информационна система, което ще допълни здравните досиета на гражданите с информация от преди 2022 година, тъй като общопрактикуващите лекари от 2005 година нататък са изпращали електронните данни до Здравната каса, каза д-р Сотиров.

За непроведен профилактичен преглед има предвидена санкция (50-150 лв.), но д-р Сотиров не знае за случай, в който е налагана. Лекарят подчерта, че санкциите за непроведена имунизация са по-строги и има санкционирани родители от страна на регионалните здравни инспекции.

Семейните лекари подават в електронен вид информация за родителите, отказали да имунизират децата си, тъй като тези деца се водят "в риск". Тогава може да последва и намеса на социалните служби за закрила на детето.

"В момента сме в процес на организация. Получихме си електронните подписи. Радваме се, че пътят на информацията за здравословното състояние на децата се скъсява", коментира тя.