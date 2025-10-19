Диагностика, превенция, действие. 4 492 българки през 2024 г. са с рак на гърдата

През 2024 г. 4492 българки са диагностицирани с рак на гърдата, а от 2020 до 2024 г. е нараснала със 100% честотата на рака на гърдата сред жени в много млада възраст. Това каза д-р Йордан Спиридонов, член на Българското дружество по образна диагностика на гърда и инициатор на националната кампания „Самопрегледай се!“, по време на откриването на арт инсталация по повод днешния Световен ден за борба с рака на гърдата.

Инсталацията, част от националната кампания „Самопрегледай се“, е пред НДК и символизира смелостта да се говори открито за заболяването. Д-р Спиридонов благодари на заместник-председателя на Столичния общински съвет Ваня Тагарева и на общинския съветник д-р Антон Койчев, съдействали информационните материали да достигнат до всички диагностично-консултативни центрове в София, както и на Министерството на здравеопазването.

4492. Тази цифра алармира не просто с мащаба си, а с тенденцията: увеличение от 100 % сред жените в много млада възраст само в периода 2020–2024 г.

За сравнение: още през 2014 г. бе съобщено, че около 4 000 българки годишно се разболяват от рак на гърдата.

Десетилетие по-късно числата растат, старите данни се потвърждават, но и зад тях се крият много неизказани истории – на страх, закъсняло откриване и, за съжаление, на изгубено време.

Времето – най-важният фактор

„Ежемесечно да се преглежда жената, да потърси лекаря си…“, призова д-р Спиридонов.

"В днешния Световен ден за борба с рака на гърдата си напомняме колко е крехка границата между здравето и болестта, но и колко сила има в осъзнатата грижа за себе си," каза Добромира Карева, заместник-министър на здравеопазването. "Арт инсталацията е красиво послание и символ на женствеността, на смелостта и на онази вътрешна светлина, която не угасва дори в най-трудните моменти," допълни тя. "В Министерството на здравеопазването вярваме, че всяка превенция започва с информираност и затова подкрепяме усилията на Българското дружество по образна диагностика на гърда и всички партньори, които застават зад кампанията „Самопрегледай се“, добави Карева. "Днес, когато отбелязваме и Деня на българския лекар, си напомняме, че доверието между пациента и лекаря е в основата на всяко успешно лечение. То се гради с професионализъм, човечност и постоянство – качества, които отличават българските медици и им носят уважението на цялото общество," каза още Карева.

Излагането само на данни е недостатъчно: важно е да има движение, кампания, действие – особено сред младите жени, които според статистиката, са групата с най-голям растеж на заболяването.

Кампанията „Самопрегледай се!“ – на фронтовата линия

Инсталацията пред Националния дворец на културата (НДК) символизира смелостта да се говори открито за заболяването.

Чрез такава визуална, публична реакция, дружеството и партньорите му целят да стигнат до всички диагностично-консултативни центрове, до всеки един женски разговор за собственото ти тяло.

Но самопрегледът не е лекарство. Той е началото и съвсем не е достатъчен.

Това означава да се научиш да познаваш тялото си, да отидеш навреме на преглед и да не разчиташ само на технологиите.

Българският контекст – къде сме и накъде вървим

Почти 4 500 нови случая на година в България – цифра, която вече не е „примерен брой“, а спешна нужда.

Увеличението сред младите жени означава, че социални митове като „младата жена не може да се разболее от рак на гърдата“ трябва да умрат веднъж и завинаги.

Дигиталният свят може да добавя информация по темата, но не да замени човешкия преглед. Разговорът с лекаря, доверителният контакт, awareness-акцията – това е следващото поле на битката.

Какво можем да направим – за себе си, за другите

Прави си самопреглед веднъж месечно.

Запиши си час за преглед, ако миналото ти здравно досие показва риск.

„Информираността е превенция“ – както казва здравното министерство.

Подкрепи кампанията – разкажи на приятелка, майка, сестра. Не стой безразлична.

Цифрите не са новина – те са призив за действие.

4 492 случая през 2024 г. са не просто статистика – те са истории. Истории за жени, които можеха да бъдат спасени. Истории за системни пропуски. И най-вече – истории, които още могат да бъдат променени.

Кампанията „Самопрегледай се!“ не е само за жените, болни от рак на гърдата – тя е за всички нас, които можем да направим разликата между „днес“ и „вчера“.

Кампанията е организирана от Българското дружество по образна диагностика на гърда, с подкрепата на Министерството на здравеопазването, на Столичната община, на Университетската многопрофилна болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Националния дворец на културата.