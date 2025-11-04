Д-р Валери Цеков: 10-годишните не правят секс, но тогава имунитетът от HPV ваксината е най-силен

Д-р Валери Цеков е специалист в областта на хемодиализата, нефрологията и вътрешните болести. Директор е на център за хемодиализа и на здравноосигурителна компания. Преподава в Медицинския университет в Пловдив. Оглавява Българско сдружение по иновативна медицина, което организира семинар за журналисти на тема „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, респираторно-синцитиален вирус, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус-свързани ракови заболявания“.

Д-р Цеков, данни на Министерството на здравеопазването показват, че има ръст при задължителните имунизации. Близо сме до препоръчителните 95% обхват ( някъде ги постигаме) на ваксинациите от Националния имунизационен календар. На какво се дължи този резултат според Вас?

Специален е този въпрос и е трудно човек да отговори убедено, защото нямаме кой знае какви данни. Но е факт, че има ръст и при почти всички ваксини се доближаваме до 95% обхват. Това е целта, която търсим, за да имаме стабилен колективен имунитет. Това говори, че системата започва да работи вече малко по-добре. Още не знаем на какво точно се дължи това. Другото, което се случва, според мен е, че родителите осъзнават все по-ясно колко е важно децата да са предпазени вместо да боледуват.

Видяха колко много проблеми има в някои държави в Европа. Вижте в Румъния, Гърция, Франция - епидемичните взривове от заболявания, които са предотвратими с ваксини. Ясно е, че това се случва в страни с нисък обхват и всеки разумен човек си дава тази сметка. Всеки разумен българин знае, че когато детето му тръгне на училище се връща със сополи на втория-третия ден. Все по-често родителите си казват - "Ако има ваксина срещу "градинския сопол", с удоволствие ще му я сложа, за да не го гледам как се сополяви два месеца". Започвам да си мисля, че хората вече осъзнават колко е важно децата да са предпазени от заболявания, които се разпространяват лесно и бързо, и понякога протичат много тежко. Може би това е причината за приближаване към желаната цел 95% ваксинационен обхват и нагоре. Според мен COVID пандемията накара хората да се замислят много внимателно.

Тя предизвика и много сериозни антиваксърски настроения.

Вярно е, но много от нас познават поне един близък или познат, който е починал от COVID. Убеден съм в това. Знаят колко лесно едно такова заболяване може да отнесе някой наш близък. Още по-лошо е, когато това са деца. Според мен това в някаква степен събуди у тях усещането, че в крайна сметка, каквото и да говорят антиваксърите, по-добре е детето им да е ваксинирано, отколкото да боледува.

По време на семинара стана дума и за това как се организира цялостният процес по ваксинация - от работата на специалистите, популяризирането на програмите за имунизация, работата с общопрактикуващите лекари, ограмотяването на родителите през медиите. Кое звено остава все още слабо, защото процесът не гладък? За някои от програмите резултатите не са насърчителни.

Е, в повечето случаи резултатите са насърчителни, не бих казал, че са обезкуражаващи.

МЗ обяви нова цел: Безплатни ваксини срещу грип за децата

А програмата за ваксинация срещу човешкия папилома вирус (HPV)?

HPV е друг случай. Аз бих извадил тази ваксина пред скоби, макар че е за деца. Там има една много голяма особеност. Все още българите смятат, че децата на 12-13 г. не са застрашени от този вирус, защото не правят секс. И че те започват да правят секс на 18 и след това, което невинаги е вярно. Най-вероятно реалният живот е различен от това, което родителите си мислят. Те считат, че след като е вирус, който се разпространява по полов път, ако децата не правят секс няма риск. За разлика от вирусите, които се предават по въздушно-капков път. Да, но детето рано или късно започва да прави секс. А да сложиш тази ваксина на 18 години няма особен смисъл, защото тогава ефикасността е много ниска. Тя е най-ефективна във възрастта между 12 и 14 години. Даже по-скоро между 10 и 14 г. бих казал. Тогава имунитетът, който предизвиква ваксината, е най-силен и пази за цял живот. Ние не търсим да предпазим 10-11-годишни деца. Ние търсим да предпазим тези деца на тази възраст, за да може когато започнат да правят секс да са защитени. Някак това убягва от съзнанието на родителите, а те са тези, които трябва да вземат решението.

В презентацията си казахте, че най-страшното заболяване, което може да причини този вирус, е ракът на маточната шийка, който на практика е нелечим. Защо?

Защото никой не прави профилактични прегледи на момичетата на 18-19-20-годишна възраст, когато при тях половият живот е най-активен. Кога започват да ходят на преглед - когато се зададе бременност, когато станат на 25 и отиват на гинеколог. Тогава обаче в някои случаи е късно. А отидеш ли късно - няма спасение. Ракът на маточната шийка се лекува в предраковия период (предраковите лезии). Стане ли инвазивен рак въпросът е приключен, поне на този етап. Затова проблемът е толкова голям. Впечатленията ми са, че никой не води 16-годишната си дъщеря на преглед за рак на маточната шийка. Никой не го прави. Може би го правят след 20-25 година по една или друга причина. Най-често когато младата жена отива на преглед заради някакъв гинекологичен проблем. Понякога и заради един обикновен цистит. Тогава се откриват предраковите лезии. Но ако няма оплаквания, може изобщо да не се отиде на гинеколог, докато не стигне до инвазивен рак. Това е проблемът. Скринингът не се случва в младата възраст, когато половият живот е най-бурен.

Гинекологичните прегледи в тийнейджърска възраст никак не са популярни.

Е, това е проблемът. Няма скрининги, не са ваксинирани. Е как няма да имаме такава заболеваемост от рак на маточната шийка? Ти като не го хванеш в предраковия стадий... Ако не си го ваксинирал, рано или късно, момчето или момичето ще се срещне с този вирус. Дали ще се изчисти не знаем. Можем само да гадаем. Но ако не се изчисти, рискът от рак е огромен. Кой проверява това?

Има ли стигма над тази ваксина?

Има, разбира се! "Моето дете не води безразборен сексуален живот и няма риск, защо да рискувам да го ваксинирам?". Къде е рискът? Няма риск. Тази ваксина се прилага от 20 години, в милиони дози. Нали ако имаше някакъв риск, отдавна щеше да е свалена от регистрация. Целият свят се ваксинира, но ние не.

Говорехме за това къде по цялата верига с ваксинациите е слабата брънка?

Трудно е да се каже. В цялата верига на хората, които се занимават с ваксинална профилактика, всеки има дял в неуспеха на дадена програма. Трудно ми е да кажа дали причината е основно при родителите или при общопрактикуващите лекари, които отказват да поставят тази ваксина. Не мога да кажа. Няма официална статистика по този въпрос. Видяхме, че отказите от ваксини са нищожни - под 1%. Значи почти никой не отказва. Най-вероятно всеки от нас има участие в тези неуспехи на ваксиналните програми. Или ние не говорим достатъчно убедително, или не ни вярват, или медиите поднасяте информацията по начин, по който тя не стига до съзнанието на тези хора. Трудно е да намериш единствения виновен, защото всички сме вътре, всички по някакъв начин грешим в преценката си.

Имаше интересна информация за това как се обръщат тенденциите - връщане към задължителните имунизации в страни, където са били препоръчителни.

Няма държава, в която ваксините да не са задължителни по един или друг начин. В крайна сметка те по закон не са задължителни, но прати си детето на детска градина без ваксинации - няма да го вземат - нито в Испания, нито в Германия или Франция. Никъде няма да го вземат. Отива в училище, но ако не си занесе имунизационния календар, за да видят, че има всички ваксини, няма да влезе в това училище. И в университет няма да влезе. Така че да не говорим за задължителни и незадължителни ваксини, защото тук нямаме дефиниция, която да каже коя е задължителна и коя не. България, по традиция, е избрала пътя по закон да бъдат задължителни. Някой да е влязъл в затвора за това, че детето му не е ваксинирано? Няма такъв, нали?

Проблемът с контрола не е само в здравеопазването.

Не е само контролът. Според мен няма голяма разлика в подхода. Пак казвам може законът да не задължава, но училището задължава и ти ваксинираш детето си, няма къде да ходиш. В България пък законът те задължава, и детската градина, и училището. Практическият живот показва, че ако не си ваксинираш детето то трябва да излезе от обществото. Кой иска такова нещо за детето си?

Кои са пробивите във ваксиналната политика на здравното министерство тази година?

Новите антигени в имунизационния календар (ваксината срещу варицела, б. а.) и новата таргетна програма за бременните жени срещу респираторно-синцитиалния вирус (RSV), с която всъщност ние пазим не толкова жените, колкото новородените им деца. Защото вирусът е най-жесток към най-малките. В първия месец са най-тежките случаи и тогава стават загубите. Голям пробив е наистина, защото никога досега ваксина, която се е появила само преди две години, се прилага у нас. Но нека видим все пак да видим какво ще стане с проекта на наредба, който предвижда тези промени.

Вие следите какво се случва в иновативната медицина. Има ли вече ваксини, които все още не са предмет на внимание у нас?

На хоризонта има доста интересни неща. Скоро се върнах от една световна конференция, посветена на грипа и респираторните заболявания. Там се съобщиха доста интересни неща - например разработва се комбинирана ваксина срещу грип и COVID, базирана на иРНК. Подобна ваксина, само че белтъчна, също е в процес на изпитвания. Пак комбинирана ваксина. Ваксините срещу RSV също бяха обект на дискусия. Мисля, че догодина вече и в България ще има RSV ваксина, която е за деца от първия ден на раждането. При децата са две апликации, може да се прилага и при възрастните. Тоест ние ще можем да покрием най-малките - децата, от първия ден на раждане, и възрастните над 65 г., което е оптимален вариант. Сега правим нещо подобно с пневмококовите ваксини, защото малките деца и възрастните хора много често живеят заедно. Доколко комбинираната ваксина ще бъде добре възприета от публиката не мога още да кажа, но това са пробиви във Ваксинологията.

След пандемията като че ли имаше тласък в развитието на този клон на медицината?

Пандемията донесе нова технология във Ваксинологията - информационната РНК.

Заговори се за ваксини срещу рак. Имаше ли такива презентации?

На тази конференция не се говореше на тази тема, тя е за онкологичните конференция. Там вече има проучвания, базирани на липидните наночастици, които се опитват чрез тази технология да вкарат определени антигени, които като се инжектират предизвикват остър имунен отговор към раковите клетки. Ако това се случи, ние ще имаме таргетни ваксини срещу различните видове рак, базирани на технологията на наночастиците. За момента проучванията са силно обещаващи, сега се изпитват на мишки, но резултатите са феноменални.

Това няма ли да направи имунотерапията в онколечението излишна?

Те са близки. Дали ще вкарате моноклонални антитела или ще вкарате антиген, който да събуди имунен отговор към конкретни ракови клетки, нещата са доста сходни. Но коя от двете технологии ще се докаже като по-успешна ще разберем в близко бъдеще.

Наскоро публикуваха изследване, според което COVID ваксините подпомагат имунотерапията при онкоболни.

Това е защото технологията е подобна. Същите липидни наночастици, които пазят иРНК във ваксината, помагат за вкараме антигена на раковата клетка, който да събуди раково-специфичния отговор. Моноклоналните антитела какво правят? Те вкарват готово антитяло, което да убие раковите клетки, а ваксината кара организма сам да си ги произведе. Само бъдещето ще покаже коя технология ще се окаже по-успешна в лечението на рака.

Живеем в бурни времена за медицината, д-р Цеков.

Да, COVID се оказа катализатор на много нови технологии по отношение на ваксинопроизводството.

И все пак, на фона на този научен прогрес, в държавата, която има едни от най-сериозните постижения в тази сфера, начело на здравното министерство е антиваксър. Мислите ли, че това, което се случва в САЩ, ще има отзвук и у нас?

Това е друга история. Историята на сегашното американско правителство е съвсем друга и тя променя много неща. Какво ще ни донесе техният главен здравен секретар (както се нарича длъжността на Джордж Кенеди-младши) ще разберем тепърва. Това, което в момента вече виждаме като резултат на този начин на управление е, че в Америка почти във всеки щат има различни видове указания кой с какво да се ваксинира. Само за COVID ваксините те имат над 10-12 препоръки.

А все още не са излезли препоръките на новия им Eкспертен съвет, който беше преформатиран от Кенеди-младши. Те още не са извадили препоръките за COVID-19. Има препоръки от Агенцията за храните и лекарствата и Центровете за контрол и профилактика на заболяванията, но няма препоръки на Комитета по ваксинации. Нещата там станаха непредсказуеми. Не знам какво ще се случи, но това, което сега става там, ще има отпечатък върху събитията, които се случват. В момента в Тексас, един от щатите, които се въздържат от определени препоръки, гърмят със страхотна епидемия от морбили. Утре и в другите щати ще тръгне едно или друго.

Да разбирам ли, че разумният българин като види последствията ще бъде по-убеден в ползата от ваксините?

Силно вярвам в здравомислието на българина. Изключвам ваксината срещу HPV, там здравомислие определено няма. Но по принцип българите са здравомислещи хора и разбират, че решенията, които вземат днес, имат значение за здравето на децата им в бъдеще. Ще преценят мъдро. Хората проумяха, че ваксините не са страшни, че пазят от болести. Проумяха го малко трудно, малко бавно. COVID ги накара да се размислят, но имаме резултат.

Дали обаче ще изберат правилните хора, на които да се доверят?

Доверието трябва да е най-вече в лекаря. Продължавам да смятам, въпреки че имам колеги, които са колебливи по отношение на ваксините, че лекарите са хората, които най-добре знаят каква е ползата от ваксините. Малко или повече те са виждали и проблемите при тежките заболявания, инвалидизацията, когато прекараш едно тежко вакинопредотвратимо заболяване. В крайна сметка те ще дадат най-верния съвет, а силно вярвам, че хората ще продължат да се доверяват а лекаря. Поне проучванията това доказват - на първо място има значение какво ще посъветва лекарят. Затова и колегите трябва да внимават какво съветват.