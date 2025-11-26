Частните болници са против целевото финансиране за заплати на медиците

Категорично несъгласие с предвидените в Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) механизми за целево финансиране на възнагражденията на медици с държавни трансфери изразяват в отворено писмо от Българската болнична асоциация (ББА) И Националното сдружение на частните болници (НСЧБ).

Според тях предложeният подход противоречи на действащия модел на финансиране на болничната помощ, при който средствата се заплащат за реално извършена медицинска дейност.

Насочването на средства към лечебните заведения единствено с цел изплащане на определени трудови възнаграждения по длъжност – а не според извършената работа и качеството на предоставяната помощ – подкопава основите на този модел. Подобна промяна отслабва стимулите за ефективност, създава силни изкривявания в системата и застрашава нейната дългосрочна устойчивост, посочват от ББА и НСЧБ.

Особено тревожни са и предложенията между първо и второ четене, които предвиждат целевите средства да се насочват само към държавни и общински лечебни заведения и към спешната помощ. Това създава неоправдано и недопустимо неравнопоставено третиране между медицинските специалисти в различните видове структури. Юридическата форма на собственост не може да бъде критерий за достъп до публичен ресурс, когато всички лечебни заведения – независимо от собствеността им – изпълняват обществено значими функции и осигуряват медицинска помощ за гражданите, твърдят авторите на становището, според които водещ инструмент е колективното договаряне.

Те твърдят, че европейската препоръка за въвеждане на подобни механизми се тълкува превратно и няма задължителен характер.

Според ББА и НСЧБ подобна мярка ще застраши финансовата стабилност на сектора и призовават народните представители да преразгледат предложените текстове.