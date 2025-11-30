Брънзалов: В Европа няма друга държава с 8% здравна вноска. В Германия е 14,8%

Системата на здравеопазване в България е тежко недофинансирана, каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов по бТВ.

Това е едно от заключенията на Икономически анализ на последиците от неувеличението на здравноосигурителната вноска.

Главният извод е, че до 2040 г. ще загубим около 50 млрд. лв. по различни причини. Отделно много хора няма да бъдат здрави, за да си плащат осигуровките, каза още той.

Публично се доказа, че системата е недофинансирана и държавата трябва да даде допълнително пари, каза той.

„В Европа няма такава здравноосигурителна вноска от 8%. Няма и друга държава, която заделя около 5% от БВП за здравеопазване“, заяви Брънзалов. Той даде пример, че в Германия здравноосигурителната вноска е 14,8%. Най-близо до нас е Румъния с 10%, допълни Брънзалов.

„Официални преговори относно вдигането на здравноосигурителната вноска към този момент не са водени. В неофициални разговори всички са наясно, че тези пари за здравеопазване са недостатъчни. Това е политическо решение, което няма да носи политически дивиденти за съответната партия, която го предложи. Това е моето обяснение“, каза д-р Николай Брънзалов.