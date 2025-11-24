Боби Михайлов е в болница след прекаран инсулт

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт, съобщи БНТ.
Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.
Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.
Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година.
Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.
62-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.
Освен за своя роден Левски, бившият вратар е играл още за Беленензеш, Мюлуз, Ботев Пловдив, Рединг, Славия и Цюрих.
