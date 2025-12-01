Безплатно анонимно тестване за ХИВ/СПИН в цялата страна

С безплатно тестване в цялата страна се отбелязва 1 декември Световния ден за борба със СПИН. От днес стартира Националната АНТИСПИН кампания за повишаване на обществената информираност относно ХИВ инфекциите и СПИН.

Посланието на настоящия първи етап от кампанията е „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ“. Следващите етапи по традиция ще бъдат отбелязани на 14 февруари, третата неделя на месец май и през месец август.

От началото на 2025 г. до 21 ноември 297 635 души са узнали своя ХИВ статус, а новорегистрираните случаи на ХИВ инфекция са 274. От 1986 г. до днес в страната са установени 4 835 лица с ХИВ инфекция.

Продължава тенденцията броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този при жените. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 5,4:1. 93% от новите случаи са се заразили по сексуален път, а 6,2% – при инжекционна употреба на наркотични вещества.

Министерство на здравеопазването, съвместно с Национален център по обществено здраве и анализи/ NCPHA, Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross), Регионалните здравни инспекции и партньори, реализира редица инициативи с цел насочване на вниманието към ХИВ и СПИН и повишаване на обществената информираност.

В кампанията между 1 и 5 декември ще бъдат предоставени допълнителни възможности за изследване. С различни дейности ще се включат 28-те #РЗИ, доброволците на #БМЧК и партньорски организации.

Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване, както и безплатно лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Изследването може да бъде извършено във функциониращите 20 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) към Регионалните здравни инспекции.

Карта на кабинетите можете да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването в раздел „Информация за граждани“. Лечението на пациенти с ХИВ/СПИН се извършва в специализирани звена към пет лечебни заведения в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Повече по темата можете да намерите тук.