Безплатни урологични прегледи през ноември в ''Токуда''

АСК УМБАЛ Токуда организира безплатни урологични прегледи и информационна кампания под наслов „Твоята сила заслужава грижа" през ноември.

Прегледите ще включват ехография на цялата пикочно-полова система и ще се извършват след предварително записан час на тел. 02/403 4000 или 02/403 4910.

Екипът на Клиника по урология в АСК УМБАЛ Токуда има дългогодишен опит в ендоурологията и прилагането на минимално инвазивна лапароскопска хирургия, особено при онкологични заболявания на простатата, пикочния мехур и бъбреците. Специалистите ни работят и с най-модерната роботизирана система Da Vinci Xi и имат огромен опит в прецизната и безопасна за пациента хирургия.