Безплатни урологични прегледи през ноември в ''Токуда''

АСК УМБАЛ Токуда организира безплатни урологични прегледи и информационна кампания под наслов „Твоята сила заслужава грижа" през ноември.
Прегледите ще включват ехография на цялата пикочно-полова система и ще се извършват след предварително записан час на тел. 02/403 4000 или 02/403 4910.
Екипът на Клиника по урология в АСК УМБАЛ Токуда има дългогодишен опит в ендоурологията и прилагането на минимално инвазивна лапароскопска хирургия, особено при онкологични заболявания на простатата, пикочния мехур и бъбреците. Специалистите ни работят и с най-модерната роботизирана система Da Vinci Xi и имат огромен опит в прецизната и безопасна за пациента хирургия.
Културата у нас предполага пренебрегване на здравето и всички малки детайли около него. Приоритетите ни са насочени към работата, успехите, особено що се отнася до един мъж, който все пак е представител на „силния" пол. Важно е прегледът при уролог да се превърне в ежегоден навик. Мъжете се плашат от стария метод (ректално туширане), класическия преглед, който се правеше преди и от който силния пол категорично се стряска. Малко или много той се изтегли на заден план, така че вече не е рутинно изследване в практиката ни. Важното е, че значимите заболявания, които ние следим, сред които е ракът на простатата, могат да бъдат „хванати" много рано, особено със съвременните методи за диагностика, които ние използваме. Те могат да се диагностицират в съвсем начални стадии и да бъдат излекувани, споделя д-р Адриан Попов, началник на Отделението по урология, който участва в инициативата.
