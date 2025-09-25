Безплатни прегледи за рак в ИСУЛ

Безплатни прегледи за карцином на гърдата и тумор на тестисите ще се провеждат в УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ" през целия октомври. Прегледите са предназначени за пациенти от 18 до 26-годишна възраст, уточняват от лечебното заведение.

Прегледите за карцином на гърдата ще се провеждат в клиниката по образна диагностика от 1 до 31 октомври, в работни дни от 16 до 17 часа. Консултациите включват клиничен преглед, ехомамография на млечни жлези. Задължително е предварителното записване на тел. 02 9432 481 (между 10:00 и 12:00 ч.).

Прегледите за рак на тестисите ще се извършват в клиниката по андрология и урология. Консултацията включва клиничен преглед и ехография на тестисите.

Времето за провеждане е в работни дни от 12 до 13 часа, със задължително записване на тел. 02 9432 224 (между 10:00 и 12:00 ч.).



Поводът за мащабната кампания на ИСУЛ е тревожната статистика, според която за последните 4 години заболеваемостта сред тези групи се увеличава значително. При младите момичета средногодишният ръст на карцинома на гърдата е 19,6%, а общо нарастването за периода от 2020 до 2024 г. – 93,3%. При младите мъже ежегодното нарастване на случаите на тумори на тестисите е 26,2 %, а общо за периода 2020-2024 г. – 129,4%.



