Безплатни прегледи за рак на гърдата

Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата организират специалисти от II-ра хирургия на УМБАЛ "Александровска". Инициативата е по повод месеца за борба със заболяването.

Прегледите ще се извършват на 16, 20, 23, 27 и 30 октомври от 12.30 до 15ч. Консултациите включват мамологични прегледи (мануално и по необходимост ехографско изследване) в приемния кабинет на клиниката (вход срещу баня „Мадара“, партерен етаж, на територията на учебен комплекс „Проф. Ал. Станишев“). ️Направления по НЗОК не се изискват. Записването е задължително на 02/ 9230 290.

Ракът на гърдата е най-често срещаната форма на злокачествено заболяване сред жените по света. Приблизително 99% от раковите заболявания на гърдата се срещат при жени и едва до 1% - при мъже. В световен мащаб статистиката показва, че през 2024г. са диагностицирани с рак на гърда 2.3 милиона жени.

В България всяка година се диагностицират над 4000 нови случая, като обезпокоителното е, че 5-годишната обща преживяемост у нас е по-ниска спрямо тази в Европа. В повечето случаи ракът на гърдата се диагностицира в късен стадий, когато шансовете за ефективно лечение са значително по-малки. Когато се открие навреме, той е лечим в 97% от случаите, твърдят специалистите.

В България само 14% от случаите се диагностицират навреме, докато в Западна Европа и САЩ този процент е около 50. Само в 5% от случаите ракът на гърдата се среща при жени под 40-годишна възраст. Рискът от заболяване се повишава с напредване на възрастта, при затлъстяване, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене.

Профилактичните прегледи и самоизследването стоят в основата на ранната диагностика на карцинома на млечната жлеза. Препоръчително е първият профилактичен преглед с ехограф да бъде направен около 30-годишна възраст.

След 45-50г. прегледите продължават с мамография през период от 1 година. Мъжете също могат да заболеят от рак на гърдата, но при тях вероятността за това е 100 пъти по-малка, отколкото при жените.