Безплатни очни прегледи за децата от Перник

Близо 1500 деца от Перник ще бъдат прегледани безплатно от офталмолозите от Клиниката по очни болести на УМБАЛ "Александровска".

Днес консултациите се провеждат в СТЕМ центъра на Основно училище „Св. Иван Рилски“ в областния град от екип специалисти от очната клиника на Александровска болница, по предварително изготвени списъци. Утре прегледите ще бъдат в Младежкия дом в квартал Мошино, а в петък - в Медицински център „Перник“. Тридневната кампания се очаква да обхване около 1500 ученици от различни училища в Перник.

Д-р Габриел Димитров от Александровска болница обясни, че основният фокус на изследванията е откриването на рефракционни нарушения - една от най-честите причини за загуба на зрение в детска възраст. Екипът проверява още зрителната острота, моториката на очите и състоянието на очното дъно.

По думите му най-разпространените проблеми сред децата са именно рефракционните аномалии. Често при скрининг се откриват нарушения дори при деца без оплаквания, особено когато има разлика в диоптрите между двете очи - фактор, който може да доведе до развитие на т.нар. мързеливо око (амблиопия). „Това състояние често остава скрито за родителите, защото едното око компенсира през времето“, поясни д-р Димитров.

Специалистът подчерта и влиянието на дигиталната среда върху детското зрение. Макар че използването на екрани е част от ежедневието, според него трябва да се спазват определени норми. „Деца между седем и десет години не бива да прекарват повече от един час дневно пред екрани“, посочи той.

Късогледството, уточни лекарят, е до голяма степен наследствено, но се влияе и от фактори на средата, като продължително екранно време, недостатъчно осветление и неправилна поза при работа отблизо.

Сред прегледаните през деня деца са установени различни зрителни проблеми. Най-често се среща хиперметропия, която е типична и сравнително благоприятна за детската възраст, тъй като малките диоптри могат да бъдат компенсирани. Констатирани са и случаи на нелекувана миопия, както и форми на кривогледство, допълни д-р Димитров.