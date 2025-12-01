Абсолвентите от МУ Варна получиха дипломите си, 50% от тях са чужденци

410 млади лекари от Випуск 2025 на Медицински университет – Варна положиха Хипократовата клетва на тържествена церемония в Двореца на културата и спорта. 210 български и 200 чуждестранни абсолвенти получиха дипломите си.

Випуск 2025 завърши с двама пълни отличници – д-р Синди Иванова и д-р Йоанна Кръстева, които постигнаха максимален резултат в цялостното обучение и държавните изпити. Признанието за изключителния труд на двете млади лекарки бе удостояването им с престижната награда „Златен Хипократ“. Като нейни носители, на д-р Иванова и д-р Кръстева им бе предоставено правото да започнат работа в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и те вече са назначени като специализанти в Клиниката по вътрешни болести. Д-р Нафиса Кхалил от Великобритания е първенец на Випуск 2025 от англоезичната програма на обучение във Факултета по медицина.

С отличен успех се дипломираха общо 86 абсолвенти – свидетелства за високото ниво на подготовка и мотивацията на бъдещите лекари. Сред дипломантите бяха и 18 военни лекари от третия випуск на съвместната програма на МУ-Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВМА. Тяхното успешно завършване е отражение на стратегическото значение на сътрудничеството между трите институции.

„Випуск 2025“ на Факултета по медицина е специален“, подчерта в приветствието си ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков. Той припомни, че випускът е започнал обучението си в разгара на пандемията от COVID-19 и студентите е трябвало да се адаптират към онлайн лекции, ограничения в клиничната практика, да преодоляват несигурността и тревожността на времето.

„Въпреки всички изпитания, продължихте напред. Сред вас има абсолвенти от България и още 24 държави. Вашето присъствие доказва, че желанието да помагаш и да спасяваш човешки живот няма граници“, допълни ректорът. В заключение проф. Райков заяви: „За мен е чест да ви нарека колеги“.

Поздравителни адреси изпратиха президентът Румен Радев, министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, както и ръководители на повече от 30 институции и организации от цялата страна.

Всички отличници получиха парична награда от Ректора и почетен знак на Факултета по медицина. Двете отличнички на Випуск 2025 бяха удостоени с парична награда, учредена със заповед на кмета на Община Варна. Д-р Еге Ахмед, д-р Павло Славов и д-р Стоимен Димитров бяха отличени от Български лекарски съюз. Д-р Димитров получи и наградата на името на д-р Никола Сираков за най-високи научни постижения по време на следването. Общо 30 дипломанти получиха награди за активна студентска дейност, за спортни постижения и за участия в художествено-творчески инициативи на университета.



