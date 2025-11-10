7 причини да се консултирате с ревматолог

1. Подуване, болка и скованост на пръстите

Ревматоидният артрит е едно от най-честите възпалителни ставни заболявания. Ранното поставяне на диагнозата и започването на подходящо лечение спират прогресирането на заболяването и предотвратяват необратими деформации и трайно ограничен функционален капацитет.

2. Болка в кръста преди 40-годишна възраст

Болката от възпалителен тип в гръбначния стълб е един от първите симптоми на друго често възпалително ставно заболяване – спондилоартрит. Това е обобщаващ термин, включващ пет отделни заболявания:

анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

псориатичен артрит

реактивен артрит

спондилоартрит, асоцииран с възпалително заболяване на червата (улцерозен колит, болест на Крон)

недиференциран артрит

Характеристики на възпалителната болка в гръбнака:

начало преди 40 г.

бавно и незабележимо развитие

сутрешна скованост ≥ 30 минути, която се подобрява при раздвижване

по-силна болка в покой, облекчение при движение

най-силна сутрин, отслабва следобед и вечер

честа е нощната болка, особено в малките часове

Ако болката ви притежава тези характеристики, е добре да се консултирате с ревматолог за изключване на спондилоартрит.

3. Псориазис и ставни оплаквания

Псориатичният артрит засяга около една трета от пациентите с псориазис. Рискът е по-висок при наличие на:

нокътни промени

плаки по скалпа

наднормено тегло

Всеки пациент с псориазис и болка в стави или сухожилия трябва да бъде прегледан от ревматолог. Лечението на артрита често подобрява и кожните прояви.

4. Възпаление на окото и ставни болки

Всеки пациент с поне един епизод на очно възпаление, наречено иридоциклит (остър преден увеит), трябва да бъде прегледан от ревматолог поради честата връзка между възпалителните ставни заболявания и очните възпаления.

5. Фамилна обремененост

Ако имате ставни оплаквания и роднина с артрит, псориазис, възпалително чревно заболяване (улцерозен колит или болест на Крон) или очни възпаления, рискът за развитие на ревматично заболяване (спондилоартрит) е по-висок.

6. Посиняване на пръстите – феномен на Рейно

Феноменът на Рейно представлява пристъпна промяна в цвета на пръстите (понякога и на ходилата) при студ или силен стрес.

Първичен Рейно – често при здрави млади жени, свързан с повишена чувствителност на кръвоносните съдове.

Вторичен Рейно – особено при по-напреднала възраст, може да е първа проява на системно заболяване на съединителната тъкан.

Необходима е консултация с ревматолог за капиляроскопия и имунологични изследвания.

7. Менопауза и риск от остеопороза

Остеопорозата често остава неразпозната до първата фрактура. Затова е важно всяка жена в менопауза да бъде консултирана от ревматолог, който да оцени риска и при нужда да назначи измерване на костната плътност чрез DXA (двуенергийна рентгенова абсорбциометрия).

Рискови фактори за остеопороза:

ранна менопауза (преди 50 г.)

напреднала възраст (над 65 г.)

преживяно счупване без сериозна травма или след падане от собствен ръст

фамилна обремененост (майка или баба с остеопороза или фрактури)

ниско тегло

прекомерна употреба на цигари или кофеин

прием на лекарства, които намаляват костната плътност (ел-тироксин, кортикостероиди, медикаменти за стомашни киселини, антидепресанти и др.)

наличие на хронично заболяване, което повишава риска от развитие на остеопороза (артрит, възпалително чревно заболяване, ендокринно заболяване, хронично бъбречно, чернодробно, белодробно заболяване и др.)

Д-р Таня Сапунджиева, д.м. е специалист ревматолог в Пловдив с над 10 години медицински опит. Извършва ревматологични прегледи, диагностика и съвременно лечение на дегенеративни, обменни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан и опорно-двигателния апарат, ставна ехография и ставни манипулации под ехографски контрол, капиляроскопия и др.

Образование

Завършва с отличие Езикова гимназия – Пловдив. През 2014 г. завършва Медицински Университет – Пловдив с пълно отличие и получава наградата ‚Златен Хипократ‘ на випуска. През 2016 г., след спечелен конкурс е назначена като редовен докторант към Медицински Университет – Пловдив. През месец февруари 2020 г. успешно защитава дисертационен труд на тема ‚Мускулно-скелетна ехография‘ и придобива научна степен „Доктор по медицина“, (д.м.). През месец декември 2020 г. придобива специалност ‚Ревматология‘.

Д-р Сапунджиева е преподавател на студенти по медицина, главен асистент към Катедра ''Пропедевтика на вътрешните болести'' на Медицински университет - Пловдив. От 2014 г. е част е от екипа специалисти на Отделение по Ревматология на УМБАЛ ‚Пълмед‘ . Владее английски и немски език.

Квалификации

Притежава сертификат с най-високо ниво на компетентност по ставна ехография към Европейското сдружение по Ревматология, както и сертификат за извършване на капиляроскопия. Има проведен квалификационен курс в Германия, където добива сертификат по разчитане на ядрено-магнитен резонанс в ревматологията .

Член на: