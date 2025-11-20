230 млн. евро от централния бюджет ще отидат за заплати в болниците и за младите лекари

Народното събрание одобри на първо четене проектобюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2026 година. Той е рекорден - средствата в него са над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година.

Размерът на здравноосигурителната вноска от 8% се запазва.

Предвиден е трансфер от 260 млн. евро от централния проектобюджет за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения, заплати на млади медици и стартови заплащания в сектора. Въпросът трябва да бъде решен между първо и второ четене. От тях 230 млн. евро са за осигуряване на персонала в лечебните заведения, а 30 млн. евро – за лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването, обясни управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски.

Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. бе подкрепен от точно 121 депутати (ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, Има такъв народ и трима независими, които винаги гласуват с групата на Пеевски). "Против" бяха от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, МЕЧ. Въздържали се нямаше, а парламентарната група на „Величие“ не участваха в гласуването, въпреки че днес бяха в пленарната зала.

За придобиване на нефинансови активи за 2026 г. са планирани 2,6 млн. евро, колкото и през 2025 г. От сумата за текущите разходи 5 413,5 млн. евро с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2026 г. са разчетени на сума 4 985,2 млн. евро, или повече с 448,0 млн. евро в сравнение с 2025 г.

За първична извънболнична медицинска помощ парите са 349,3 млн. евро или с 18,2 млн. евро повече от 2025 г. За специализирана извънболнична медицинска помощ 352,5 млн. евро, или с 16,0 млн. евро повече от 2025 г. За дентална помощ (включително за заплащане изработката на медицинско изделие "тотална зъбна протеза") 233,5 млн. евро, или с 20,6 млн. евро повече от 2025 г.

За болнична медицинска помощ средствата са 2 376,4 млн. евро или с 251,8 млн. евро повече от 2025 г., като в т.ч. са предвидени средства общо в размер на 34,8 млн. евро за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения.

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги са предвидени 112,0 млн. евро.

За други здравноосигурителни плащания със законопроекта се предлага сума в размер на 42,9 млн. евро или с 16,8 млн. евро по-малко в сравнение с 2025 г., в т.ч. цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица.

При представянето на проекта здравният министър Силви Кирилов (ИТН) заяви, че България има стабилна финансова рамка в здравеопазването.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски посочи, че в средствата за първичната извънболнична медицинска помощ има ръст от 5,5%, за специализираната извънболнична медицинска помощ – ръст от 4,7%, за медико-диагностични дейности – от 9,5%, за болнична помощ – от 11,9%, за медицински изделия – от 5,7%, за дентална помощ – от 9,7%.

Близо 152 млн. евро е резервът на НЗОК, което е ръст от 9,8%, каза д-р Стефановски.

В началото на обсъждането д-р Александър Симидчиев (ДБ) каза, че е преброил в залата 26 души. Заяви, че неговата формация няма как да подкрепи този бюджет, защото няма особена връзка с приетата национална стратегия. Маргарита Махаева (Възраждане) каза, че е похвално, че се приемат текстове, които да вдигнат заплатите на младите лекари, макар и да не ги "устройват изцяло".