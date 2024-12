20 начина лесно да подобрим здравето си според изследванията от 2024 г.

Ако тази година не само сте следили здравните новини, но и сте се придържали към препоръките им, може би сте на път към наистина здравословен живот.

За начало, да променим хранителния си режим. Може да се опитаме да станем вегани, след като научихме, че този начин на хранене може да върне назад биологичната ни възраст само за осем седмици, или да поекспериментираме с периодично гладуване, защото учените установяват, че комбинирано с упражнения, то помага за отслабването.

Може да се опитаме се храним с храни от Средиземноморието, за да поддържаме мозъка си млад, или да увеличим приема си на фибри, за да компенсираме дефицита, за който учените казват, че повечето от нас имат.

Но може да попаднем и на противоречиви доказателства. Все пак, едно изследване свързва периодичното гладуване с 91% по-висок риск от смърт от сърдечносъдови заболявания, докато друго предупреждава за мутации, водещи до рак по време на хранителния период след гладуване. Няколко големи изследвания също така преразглеждат ограничаването на калориите като най-добър начин за удължаване на живота.

Дори лошата репутация на ултрапреработените храни е под въпрос: едно изследване установява, че избягването им намалява риска от когнитивен спад с 12%, 30-годишно изследване на Харвард предполага, че те не са толкова вредни, колкото мислим.

Дори може да се откажем от диетите изцяло. Все пак, истинските сензации са новите лекарства за отслабване, включително първото под формата на хапче и алтернатива на Оземпик без загуба на мускулна маса.

Ранни признаци за "хапче, заместващо тренировките" също дават надежда на тези от нас, които не могат да издържат интензивна физическа активност. Радват ни и две изследвания, които предполагат, че ходенето е достатъчно, за да подобри сърдечносъдовото здраве и да намали болките в гърба, докато трето заключава, че само една седмична тренировка може да намали когнитивния спад с 13%.

Решението против стареене също се крие вътре в нашите тела, казват учените, които откриват, че могат да препрограмират белите кръвни клетки, за да търсят и унищожават стареещите клетки. Съставен бе и "Атлас на стареенето", който разкрива защо мускулите се влошават с напредването на възрастта и как можем изцяло да спрем този процес.

В още един пробив, британско изследване установява, че проста интервенция може да намали случаите на алергия към фъстъци с впечатляващите 71%.

Междувременно, нова надежда се появява за индустрията срещу косопад, тъй като естествено срещаща се захар в човешкото тяло се оказва ефективна срещу мъжкия модел на оплешивяване.

В медицината обещаващи резултати дава нов дихателен тест за ранно откриване на рак на белите дробове, а ирландски екип от изследователи смята, че е открил начин за ваксинация срещу екзема.

В добрите новини за щастието, популационно изследване показва, че щастливият живот не е само въпрос на пари. Някои от най-бедните общности в света, които разчитат на природата, а не на доходи, отбелязват по-високо ниво на удовлетворение от живота, отколкото страните, които оглавяват световната класация за щастие.

Източник: 20 ways to easily boost your health, according to 2024’s biggest studies, BBC Science Focus