13% е годишният ръст на фармацевтичния пазар у нас, секторът заема над 2% от БВП

Над 2% от БВП на България заема секторът на търговията на едро и дребно с лекарства. фармацевтичният пазар у нас расте с около 13% на година като към май 2025 г. е в размер на 6.5 млрд. лв.

Данните бяха цитирани на националната конференция „Отвъд здравеопазването: В ерата на модерната фармацевтична грижа и дистрибуция“, организирана от Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ).

Участие в събитието взеха европейски представители, сред които Каспър Ърнст, Изпълнителен директор на Европейската асоциация на фармацевтичните дистрибутори (GIRP), Ирена Сторова, Изпълнителен директор на Европейската асоциация на веригите аптеки (EFPC), Ронан Брет – ​ Директор Corporate Affairs на групата ФЬОНИКС, Каталина Пинтея – Вицепрезидент на Румънската асоциация на фармацевтичните дистрибутори и търговци на дребно, както и г-н Кристиан Вигенин – евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

От страна на българските институции своите послания изпратиха Председателят на комисия по здравеопазване проф. д-р Костадин Ангелов, Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски, а на място присъства и Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов, както и представители на фармацевтичното съсловие в лицето на маг.-фарм. Димитър Маринов, Председател на Българския фармацевтичен съюз и чл.кор. проф. Георги Момеков, декан на Факултета по фармация към Медицинския университет - София, а също така и представители на водещите търговци на едро и дребно с лекарства у нас.

Още статистика

Националните вериги аптеки, макар да държат 22% от пазара по отношение на локации, генерират двойно по-голяма стойност – 47%. В сектора на грижата за здравето днес работят над 44 000 души, като 15 000 от тях са ангажирани в областта на търговията на едро и дребно с лекарства, сподели Спартак Софийков, Consulting Country Lead за България на IQVIA.

Нагласи

Едва 50% от българите купуват продукти за здраве онлайн, за разлика от други сектори, където делът достига 90%. Все още онлайн аптеката остава място за събиране на информация, но покупка често пъти клиентът предпочита да случи във физически обект, където има възможност за директна комуникация с фармацевт.

Тенденции

Превенцията определя развитието на аптеката днес. Тя все повече се доближава до един модерен здравен център и ако преди години клиентът посещава аптека основно за лекарства, то днес причините са разнообразни – от покупката на продукти за здравословен живот, козметика, до това да получи информация, здравен съвет и консултация от фармацевт. По отношение на покупката на продукти за здраве онлайн стана ясно, че около 50% от населението е дигитално ориентирано, за разлика от други сектори, където делът достига 90%. Онлайн аптеката е и възможност за клиентите от малки населени места да получат бърз достъп до продукти за здраве с изключение на такива по лекарско предписание, които законодателството не позволява да се предлагат извън физическа аптека.

Опитът на Румъния

Каталина Пинтея, вицепрезидент на Румънската асоциация на фармацевтичните дистрибутори и търговци на дребно сподели, че в ​ северната ни съседка е стартирал проект за поставяне на ваксини в аптека, услуга, която се реимбурсира от държавата и извършва с подкрепата на лекарите, които обучават фармацевтите.

Маг.-фарм. Димитър Маринов, Председател на БФС, обаче сподели, че предоставянето на подобни здравни услуги в аптеки в България не само, че не е реимбурсирано, но е законово забранено. Той сподели още, че много от дейностите, извършвани от фармацевти не се заплащат. В същото време модерната аптека днес поставя в центъра си есенциалната роля на фармацевта като здравен съветник и партньор. Именно затова и днес меките умения имат все по-ключова роля в развитието на фармацевтите сподели чл. корп. проф. Момеков, който отбеляза, че именно тяхното развитие у бъдещите фармацевти предстои да бъде въведено още по-активно в учебните им програми.

И макар в България предоставянето на здравни услуги в аптеки да е обект на силна регулация, изнесените данни в рамките на събитието показват недвусмислено, че българският пациент търси активно в аптека услуги като измерване на липиден профил, консултации за теглото, консултации при измерване на кръвна захар, както и за използването на различни здравни устройства и консумативи и т.н.

Николай Колев, председател на Управителния съвет на БАТЕДЛ и управляващ директор и председател на Управителния съвет на ФЬОНИКС Фарма

За диалог и консенсус в полза на пациента и развитието на сектора се обединиха всички гости и участници на събитието. Това е начинът всеки гражданин независимо дали живее в голяма Европейска столица или малко населено място в България да има достъп до качествени медикаменти, компетентен съвет и навременна помощ, заяви г-н Кристиан Вигенин. Той припомни, че реалността в България все още е тревожна, като деца и възрастни пътуват десетки километри, за да получат най-важните си лекарства. Именно затова е и належащо да мислим отвъд границите на статичното здравеопазване подчерта още той.

За маржовете в сектора

Отново по данни на IQVIA данък добавена стойност при лекарствата в България е много по-висок от средното за Европа, но в същото време цените на лекарствата са по-ниски, което рефлектира и върху по-ниски маржове у нас. Относителният дял на търговеца на едро от цената на лекарствен продукт е едва около 2%, като представителите на бизнеса споделиха по време на събитието, че законодателството в тази област не е променяно от 2011 г. и не отразява текущата икономическа обстановка. Нисък също е и делът на аптеките в цената на едно лекарство, сподели и маг.-фарм. Димитър Маринов.

За недостига на лекарства в България и Европа

Търговците на едро в Европа оперират с портфолио от над 110 000 продукта като на годишна база доставят над 15 млрд. опаковки лекарства до повече от 180 000 аптеки и болници. Те са част от критичната инфраструктура на ЕС, посочи Изпълнителният директор на GIRP Каспър Ърснт. ​ По официални данни само в 11% от всички регистрирани случаи на недостиг в ЕС причините са именно дистрибуционни, а в 51% - недостигът е резултат от проблеми в производството, свързани със суровини, намален производствен капацитет, опаковки и т.н. ​

Той подчерта, че от години европейските органи работят по създаването на пакет от законодателни мерки, свързани с преодоляването на недостига, включително в момента и върху дефинирането на задължение за доставка от производител към търговец на едро, за да може последният да изпълни доставка в законоустановените му срокове.

Изпълнителният директор на ИАЛ, маг.-фарм. Богдан Кирилов обърна внимание, че в България има търговци на едро, които стриктно спазват законодателството и най-високите фармацевтични стандарти в процеса на съхранение и доставка на лекарства, но все още има и такива, които поставят „петно“ върху целия сектор и налагат регулаторът да работи и разследва дейността им заедно с ДАНС и други органи.

За въвеждането на система за пълно проследяване на лекарства в България (Full Track & Trace)

По повод предложението в България да бъде въведена система за пълно проследяване на лекарствата по цялата верига, Каспър Ърнст подчерта, че към настоящия момент в нито една държава в рамките на ЕС не е въведена такава система, а на ниво Европа подобно решение има само в Турция, но към настоящия момент то не дава очакваните ефективни резултати. Според него разходите за въвеждането ѝ варират между 1.5 и 2 млрд. евро, а очакваният ефект е под 1%. Г-н Ърнст провокира въпроса дали тези средства не е по-разумно да се използват в подкрепа на подсилването на фармацевтичното производство в Европа.

По изчисления на представителите на българския бизнес пък разходите за тях на годишна база при въвеждане на такава система ще са около 21 млн. лева и ще изискват сериозна промяна в процесите на работа.

Намери своето лекарство

Каспър Ърнст посочи, че със създаването на мобилното приложение „Намери своето лекарство“ от БАТЕДЛ и Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства , България се е превърнала в един от добрите примери на Европа за решение, свързано с недостига и информираността.

Припомняме ви, че приложението помага на пациентите да получат до 24 часа достоверна информация за лекарствен продукт, който не намират. То стартира преди година и половина и до момента през него са получени над 4000 сигнала.

В 66% от случаите търсените продукти не са били в недостиг и приложението е помогнало на пациентите да открият своя продукт. От скоро през „Намери своето лекарство“ лекари и фармацевти също могат да намират информация за продукти с временно спрени или трайно преустановени продажби, така че бързо да съдействат на пациента с адаптиране на неговата терапия.