Какво е карбокситерапия?

Карбокситерапията е естетична процедура, известна като кислородна терапия. При нея се въвежда въглероден диоксид в кожата или подкожните тъкани с цел стимулиране на естествените процеси на възстановяване и регенерация на кожата. С прилагането на въглероден диоксид се постига разширяване на капилярите, подобряване на кръвообращението и стимулулация на производството на колаген и еластин.

Често карбокситерапията се използва за подмладяване на лицето, премахване на целулит и стрии, както и торбички под очите. Тъканното възстановяване зависи от продължителността на терапията и индивидуалния резултат.

Карбокситерапията - действие: 

  • При неинвазивната карбокситерапия се нанася специален гел, който при контакт с маска-активатор, съдържаща лимонена киселина, освобождава въглероден диоксид.
  • Въглеродният диоксид прониква пасивно в кожата и създава лек кислороден дефицит, което активира защитните механизми на организма. 
  • Съществува и т.нар. Ефект на Бор, когато червените кръвни телца освобождават кислород, за да компенсират повишеното съдържание на въглероден диоксид, което насища тъканите с кислород и стимулира циркулацията на кръвта. 

Минимизирането на тъмните кръгове под очите е едно от най-популярните приложения на карбокситерапията. Освен това процедурата насърчава заздравяването на кожата и гарантира колагенова стимулация, след която кожата е по-еластична и с по-добра текстура. 

Терапията се използва и за облекчаване на симптомите на псориазис чрез подобряване на заздравяването на кожата и кръвообращението.

Ползи: 

  1. Медицинска естетика: Подмладява кожата, подобрява еластичността и намалява фините линии. Ефектът върху бръчките е видим. 
  2. С карбокситерапията се лекуват акне, белези, пигментация и стрии.
  3. Намалява мастните натрупвания и целулита, като стимулира метаболизма и спомага за изхвърлянето на токсини от мастните клетки.
  4. Подобрява на кръвообращението: Увеличава притока на кръв към тъканите.

Видове карбокситерапия:

Може да бъде два вида - инвазивна и неизвазивна.  Неинвазивна е, когато въглеродният диоксид се освобождава на повърхността на кожата чрез химична реакция между гел и маска. При минимално инвазивна процедура стерилен въглероден диоксид се инжектира подкожно с помощта на специално устройство.

След процедурата няма период на възстановяване. Заради безопасността на метода страничните ефекти са незначителни и редки: леки синини, зачервяване или оток на местата на инжектиране (при инвазивната карбокситерапия), които преминават за няколко дни. 

