България загуби срещу Италия на волейбол, взе среброто на Световното

Националният отбор на България загуби втория си финал на мъжко Световно първенство в историята. 55 години след поражението с 2:3 от ГДР в София – сега „лъвовете“ отстъпиха с 1:3 гейма (21:25,17:25,25:17, 25:10) от Италия в Манила, Филипини.

Финалната битка се проведе пред 15 682 зрители в зала Mall of Asia. В спора за златото България остана единствената непобедена селекция. „Лъвовете“ направиха впечатляващ рейд с победи над Германия, Словения, Чили, Португалия, САЩ и Чехия. През това време Италия имаше поражение само от Белгия и то в групите.

Първият гейм в Манила мина през няколко обрата, но България го загуби категорично с 4 точки разлика – 21:25. От самото начало нашите започнаха с две точки пасив, но обърнаха при 10:9.

На два пъти имахме по две точки аванс до 14:12 включително. След това започна серия на Италия, която доведе до 17:14. За първи път преднината набъбна до 4 точки в първия гейм при 21:17. Сред основните проблеми за „лъвовете“ до този момент бяха грешките от сервис, които се проявиха и срещу Чехия.

България беше прегазена във втория гейм най-вече със съдействието на диагонала Юри Романо, който направи впечатляваща серия от сервиз. Частта приключи при 25:17, а световният шампион осигури шест поредни точки от начален удар от 19:16 до 24:17.

Вторият гейм започна ужасяващо и италианците имаха пет точки преднина още при 10:5. „Сънародниците“ ни може само да съжаляват заради изравняването при 11:11, след което не просто не успяхме да вземем аванс, а отстъпихме до 11:14.

Късметът се усмихна на България в третия гейм, който отново завърши 25:17, но този път в наша полза. „Лъвовете“ пак стартираха с изоставане от две точки, но след 2:2 битката продължи топка за топка до 12:10, когато удължихме серията до 15:10. До края на третия гейм сънародниците ни най-често държаха 6 точки, а победните осем бяха оформени при 25:17.

Последният четвърти гейм се оказа кошмарен за българския отбор, който беше прегазен на сервис от Матия Ботоло. 25-годишният състезател би седем поредни сервиса, с които италианците затвориха срещата с 25:10.

Без изненада и този път Александър Николов беше най-резултатен за България с 23 пункта.

Трето място на Световното в Манила остана за Полша след победа в неделната сутрин.

България прави рейд в световната ранглиста и се изкачва до девета позиция след престижните победи и завоюваните сребърни медали. Италия остава на втора позиция в цял свят. Новината е, че след една от жертвите на България – Германия, Германия изпадна от ТОП 10.