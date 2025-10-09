Зам.-шефът на ВАС Мариника Чернева е съгласна да е и.ф. председател на съда

Зам.-председателят на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за и.ф. шеф на съда и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, съобщи „Лекс“.
Във вторник мнозинството в Съдийската колегия на ВСС реши да попита по реда на старшинството съдиите във ВАС дали искат да заемат временно длъжността на председател, като се започне от двамата заместник-председатели. В случая с ВАС Мариника Чернева е по-старшият от другия заместник – Любомир Гайдов.
Чернева е завършила право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г.
От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.
Тя е била и.ф. ръководител на Четвърто отделение на ВАС, което разглежда дела за обществени поръчки, концесии, търгове, избори за народни представители, за президент и вицепрезидент и др.
От май 2018 г. е зам.-шеф на ВАС и ръководител на Първа колегия.
Предстои Съдийската колегия да вземе решение за определянето ѝ за изпълняващ функциите председател на ВАС.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
1
09.10 2025 в 15:53
Поправката ''Лукойл'' мина на първо четене в НС: Активи ще се продават само с благоволението на ДАНС и МС
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Дъщерята на Робин Уилямс умолява да не ѝ пращат негови клипове, генерирани с ИИ
Зеленски: Ако Путин се опита да превземе Източна Украйна, ще трябва да погребе 1 млн. войници