Зам.-шефът на ВАС Мариника Чернева е съгласна да е и.ф. председател на съда

Зам.-председателят на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за и.ф. шеф на съда и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, съобщи „Лекс“.

Във вторник мнозинството в Съдийската колегия на ВСС реши да попита по реда на старшинството съдиите във ВАС дали искат да заемат временно длъжността на председател, като се започне от двамата заместник-председатели. В случая с ВАС Мариника Чернева е по-старшият от другия заместник – Любомир Гайдов.

Чернева е завършила право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г.

От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

Тя е била и.ф. ръководител на Четвърто отделение на ВАС, което разглежда дела за обществени поръчки, концесии, търгове, избори за народни представители, за президент и вицепрезидент и др.

От май 2018 г. е зам.-шеф на ВАС и ръководител на Първа колегия.

Предстои Съдийската колегия да вземе решение за определянето ѝ за изпълняващ функциите председател на ВАС.