Задържаха за 72 часа бившия шеф на ''Автомагистрали'', който пиян помете 6 коли в центъра на София

Колата, с която е причинена катастрофата, не е била негова собственост

OFFNews 04 ноември 2025 в 11:01 659 2
Бившият шеф в държавната компания "Автомагистрали" инж. Филип Маркулиев, който помете шест паркирани коли на столичния булевард "Витоша", е задържан за 72 часа, съобщи на брифинг говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев, цитиран от Нова ТВ. 

Повдигнати са му две обвинения от прокуратурата - за шофиране след употреба на алкохол и нанасяне на имуществени вреди.

По думите на говорителя на прокуратурата, пробата за наркотици е отрицателна, а дрегерът е отчел 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба и според резултата има 1,52 промила. 

Точната скорост ще установи автотехническата експертиза, която е назначена от разследващия орган, но по първоначални данни шофьорът се е движел със скорост, по-висока от разрешената за булеварда.

По думи на Николаев, оказва се, че колата, с която е причинена катастрофата, не е била собственост на водача. При него е пътувал и спътник, който не е пострадал. Разследващите ще разчитат на неговите свидетелски показания.

Старши инспекторът Георги Митев от отдел „Пътна полиция“ към СДВР заяви, че 42-годишният водач е имал и предишни нарушения, основно за превишена скорост. По думите му, още през 2018 г. свидетелството му за управление е било временно отнето за шофиране след употреба на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца. 

    2485

    2

    Stoyancho

    04.11 2025 в 11:20

    -0
    +4
    Дано не е само за 72 часа и да си получи заслуженото. Но, като знам в БГ съдебната система- вече е на свобода...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    04.11 2025 в 11:14

    -0
    +0
    Като гледам щетите, тоя е карал с МНОГО повече от 50 км/ч.
     
