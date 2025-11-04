Задържаха за 72 часа бившия шеф на ''Автомагистрали'', който пиян помете 6 коли в центъра на София

Бившият шеф в държавната компания "Автомагистрали" инж. Филип Маркулиев, който помете шест паркирани коли на столичния булевард "Витоша", е задържан за 72 часа, съобщи на брифинг говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев, цитиран от Нова ТВ.

Повдигнати са му две обвинения от прокуратурата - за шофиране след употреба на алкохол и нанасяне на имуществени вреди.

По думите на говорителя на прокуратурата, пробата за наркотици е отрицателна, а дрегерът е отчел 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба и според резултата има 1,52 промила.

Точната скорост ще установи автотехническата експертиза, която е назначена от разследващия орган, но по първоначални данни шофьорът се е движел със скорост, по-висока от разрешената за булеварда.

По думи на Николаев, оказва се, че колата, с която е причинена катастрофата, не е била собственост на водача. При него е пътувал и спътник, който не е пострадал. Разследващите ще разчитат на неговите свидетелски показания.

Старши инспекторът Георги Митев от отдел „Пътна полиция“ към СДВР заяви, че 42-годишният водач е имал и предишни нарушения, основно за превишена скорост. По думите му, още през 2018 г. свидетелството му за управление е било временно отнето за шофиране след употреба на алкохол. Тогава е бил глобен с 500 лева и лишен от право да управлява МПС за шест месеца.