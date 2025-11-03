Шофьорът, помел шест паркирани коли в София, е бивш шеф в Автомагистрали

Шофьорът, който помете шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в „Автомагистрали“.
Водачът е инж. Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията „Автомагистрали“, съобщи бТВ.
Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен.
Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.
Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.
От СДВР потвърдиха, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1605
2
03.11 2025 в 12:45
42
1
03.11 2025 в 12:10
Владислав Горанов: Разумен дебат за бюджета ще има след излизането на Радев от президенството
Двама британци са арестувани след масовото нападение във влак във Великобритания
Внезапно почина шефът на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия
Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия
Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия