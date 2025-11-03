Шофьорът, помел шест паркирани коли в София, е бивш шеф в Автомагистрали

OFFNews 03 ноември 2025 в 11:28 4183 2
Пиян помете 6 коли в София

Снимка Катастрофия в София
Пиян помете 6 коли в София

Шофьорът, който помете шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в „Автомагистрали“.

Водачът е инж. Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията „Автомагистрали“, съобщи бТВ. 

Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен.

Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.

Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР потвърдиха, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1605

    2

    Mumko

    03.11 2025 в 12:45

    -0
    +2
    И застрахователите само като го погнат ще му се види нанагорно. При тях няма 0.5 а всичко на 0 е недопустимо. А щетите не са малки. Един апартамент си отиде....

    42

    1

    Октим

    03.11 2025 в 12:10

    -0
    +5
    Не се учудвам, както и от факта, че със сигурност нищо няма да му се случи ...
     