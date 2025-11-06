Задържаха петима за трафик на мигранти

Група от петима души е задържана за трафик на мигранти, съобщиха от Окръжната прокуратура – София, която ръководи разследването за дейността на ОПГ.

На 5 май т.г. 29-годишен мъж е хванат в с. Осоица да кара 12 афганистанци с лека кола.

При проверката се оказало, че чужденците пребивават незаконно у нас.

Имало и съучастник - 32-годишната Д.Г.

При разследването са събрани доказателства, че в периода от 18 септември 2024 г. до 4 ноември 2025 г. двамата са част от 5-членна организирана престъпна група, чиято задача била да транспортират мигранти срещу заплащане.

Петимата са задържани за срок до 72 часа, но предстои да бъде поискан постоянен арест.