Задържаха петима за трафик на мигранти

Група от петима души е задържана за трафик на мигранти, съобщиха от Окръжната прокуратура – София, която ръководи разследването за дейността на ОПГ.
На 5 май т.г. 29-годишен мъж е хванат в с. Осоица да кара 12 афганистанци с лека кола.
При проверката се оказало, че чужденците пребивават незаконно у нас.
Имало и съучастник - 32-годишната Д.Г.
При разследването са събрани доказателства, че в периода от 18 септември 2024 г. до 4 ноември 2025 г. двамата са част от 5-членна организирана престъпна група, чиято задача била да транспортират мигранти срещу заплащане.
Петимата са задържани за срок до 72 часа, но предстои да бъде поискан постоянен арест.
