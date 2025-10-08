Втори съд постанови, че Александър Морфов е бил незаконно уволнен от Народния театър

След Софийския районен съд и градският постанови, че Александър Морфов е бил незаконно уволнен като главен режисьор на Народния театър „Иван Вазов“ от директора Васил Василев.

Доводите на СГС да отменят уволнението и да възстановят Морфов на поста са свързани с тълкуването, че позицията на главния режисьор е основно с художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни, съобщи "Лекс".

Съдът не се съгласява, че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев и в интервю, когато заяви, че „Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов“. Магистратите приемат, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Отделно и двете инстанции констатираха, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно.

Александър Морфов бе уволнен от Народния театър в началото на 2023 г., а напрежението там започна през есента на 2022 г., когато бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева бе назначена за завеждащ „Връзки с обществеността“. На парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. тя придружаваше Ахмед Доган до урната, когато още партията не се беше разцепила. В знак на протест Морфов надраска вратата на кабинета ѝ с думите „ДПС“ и „Изчезвай“. След това изписа „Официален офис на ДПС“ и върху вратата на кабинета на директора Васил Василев.

Морфов заяви, че това е неговият протест срещу „безмозъчната партийна централа“, създадена от Васил Василев в Народния театър, и срещу метода му на управление. Директорът разпореди вътрешна проверка и снемане на обяснения, а две седмици след надраскването на вратата, Кръстева подаде жалба срещу режисьора. Последва разделение и в трупата на Народния театър.

Връхната точка в скандала бе достигната, когато Васил Василев промени Устройствения правилник на театъра и премахна длъжностите „завеждащ „Връзки с обществеността“ и „главен режисьор“. В резултат на това Велислава Кръстева напусна, а Морфов бе дисциплинарно уволнен за нарушение на трудовата дисциплина, уронване на доброто име на Народния театър и нелоялност към работодателя.

Отделно Василев заведе дело срещу Морфов и режисьорът бе осъден да плати 1000 лв. глоба за обида, тъй като нарече директора на театъра „нищожна личност“.

Уволнението на режисьора предизвика протест на актьори, които призоваха политиците и бизнесмените да не се месят в работата на културната институция. В първите редици на протеста бяха актьорите Валери Йорданов и Камен Донев, които също водеха дела с Василев.

През есента на миналата година СРС отмени уволнението на Морфов, но от театъра обжалваха решението, което сега и градският съд потвърждава, но отново не е окончателно и може да се обжалва пред ВКС.

В решението си градските съдии цитират Устройствения правилник на театъра, в който е предвидено, че главният режисьор консултира директора за художествено-творческите проблеми, предлага заглавия за репертоарния план за съответния сезон и работи за развитие на художественото майсторство на актьорите.