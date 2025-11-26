КПК разследва схема за имотни измами, свързани с ''Величие''

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие", потвърди с включване във "Фейсбук" лидерът на партията Ивелин Михайлов.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Във "Фейсбук" страницата на "Величие" съобщиха, че обиските в Неофит Рилски са започнали в 8 часа.

Полицаи са влезли в къщите на Ивелин Михайлов и акционера в "Исторически парк" Пламен Кънчев.

По информация на БНТ има задържани, самият Михайлов не е сред тях.

В своя "Фейсбук" профил лидерът на "Величие" каза, че сутринта са влезли в дома му и жена му е била проверена от цивилни полицаи жени.

"Правя едно включване на потвърдя това, което бях казал преди време, че ще претърсват, ще има арести. Днес това е факт. Сутринта са влезли в дома ми и в домовете на всички познати хора, които имам, включително на някои които нищо общо нямат с цялата работа. Всеки един, който е неудобен тръгват да му измислят нещо и чакат да има договорка. Радостин Василев беше бухалката на властта, вдигна шума и всичко е факт", каза Ивелин Михайлов.

Той благодари на полицаите, че са изчакали децата да тръгнат на училище и тогава са започнали претърсванията.