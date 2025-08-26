ВКС отмени решение на арбитраж, вкарал покойник в дълг от 1,5 млн. лв.

Върховният касационен съд сложи край на казуса с покойника, който се оказа с дълг от 1,5 млн. лв. към съмнителна фирма след фиктивна сделка за имоти. ВКС отмени решението на Софийския търговски арбитражен съд, признал мъжа за длъжник, съобщи правният сайт "Лекс" .

77-годишният художник Стефан Родев почина в началото на миналата година. Непосредствено след смъртта му се оказа, че е има предварителен договор, с който продава всичките си четири апартамента на софийска фирма. Мъжът получил пари в брой. Според клауза в договора пък трябвало да прехвърли имотите си до един месец. Тъй като тя не била спазена, Софийският търговски арбитражен съд осъдил Родев да плати неустойка от 1,5 млн. лв. на фирмата „Френело транспорт„ ЕООД, за което е издаден изпълнителен лист.

За случая разказа миналата година Нова тв, а искането за отмяна на решението бе подадено от Никола Никифоров – мъжът, на когото Родев е завещал цялото си имущество, тъй като дълги години се грижил за него.

Стефан Родев оставил 4 апартамента в квартал „Подуяне“, 1/2 идеална част от жилище на ул. „Бистрица“, където живеел, и 1/2 идеална част от магазин на бул. „Васил Левски“. Другата половина е на 82-годишната му сестра, която е негова единствена роднина и от години живее във Франция.

Разследването на Нова тв установи, че при сключването на договора с Родев „Френело транспорт“ ЕООД е с управител Александър Илиев от Бухово. Той обаче също е починал в началото на миналата година, а синът му Кирил призна, че баща му бил безработен алкохолик и срещу скромна сума се е съгласявал да става фиктивен управител на фирми.

Никифоров пък разказа, че Стефан Родев бил глухоням още от раждането си и той му помагал, като имал и пълномощно да го представлява в болници. Въпреки че художникът починал на 2 февруари 2024 г., смъртният акт бил издаден едва на 14 юни.

„Няма обяснение защо 4 месеца не беше издаден този смъртен акт. Един час, след като получихме документа, бяха наложени възбрани на всички имоти на починалия. Установих, че това са запори от съдия-изпълнител. При него някой е занесъл документи, сред които има изпълнителен лист, изваден срещу Стефан, на базата на арбитражно дело от януари“, обясни Никифоров.

Точно от решението той разбрал, че на 23 януари 2024 г., буквално дни преди художникът да почине, Софийският търговски арбитражен съд го е осъдил да плати 1,5 млн. лв. на софийската фирма. Никифоров пък е убеден, че възрастният човек не е подписвал никакъв предварителен договор с въпросното дружество и е станал жертва на измама и подаде сигнал в прокуратурата.

Пред ВКС той изтъква обстоятелствата, които според него показват, че става дума за имотна измама, като посочва именно възрастта на Родев и това, че е бил глухоням, регистрирането на фирмата непосредствено преди сключването на предварителния договор, немотивираното забавяне на издаването на смъртния акт, налагането на възбрана върху притежаваните имоти точно в деня на издаването му. Според Никифоров приятелят му не е бил уведомен за образуваното арбитражно производство, не е участвал в него и не е знаел за решението, затова той оспорва автентичността на всички документи.

За да изясни спора, ВКС е изискал от фирмата оригинал на предварителния договор и е назначил съдебно-графологична експертиза. Нейното заключение е категорично, че подписите на Родов под обратните разписки, както и в подадения отговор на исковата молба от 5 януари 2024 г., не са изпълнени от него.

Фирмата пък така и не представила оригинала на предварителния договор, поради което ВКС го е изключил като доказателство по делото.

„При така установеното, исковете се явяват основателни и на двете паралелно поддържани основания. Не се доказва валидно сключена от Стефан Родев арбитражна клауза, като инкорпорирана в установено съществуващ в оригинал, сключен от наследодателя предварителен договор за покупко – продажба от 23.11.2023г., с което се явява доказано основанието по чл. 47, ал. 1, т. 2, пр. първо ЗМТА. Не се установява Стефан Родев да е получил препис от исковата молба, респективно да е уведомен за образуваното арбитражно производство по какъвто и да било друг начин, като оспорената автентичност на отговора на исковата молба изключва обосноваване на арбитражна компетентност“, се казва в решението на ВКС, с което е отменено арбитражното решение.

Върховните съдии осъждат „Френело транспорт“ да плати 4600 лв. разноски на Никифоров, 20 000 лв. възнаграждение на адвоката му и 56 000 лв. държавна такса.

Случаят с художника е един от немалкото, подобни на този с 90-годишната Янка Ушколова, довели до последните изменения в закона, с които бяха въведени нови основания за отмяна на арбитражни решения и нови основания за нищожност, иск за която ще може да бъде предявяван без ограничение във времето